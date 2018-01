Luz Giovanna Pacheco subió a su cuenta de Facebook una divertida versión del éxito de Becky G, “Mayores” donde hace alusión a los hombres de Chiloé.

Bajo el nombre: “A mi me gustan chilotes” el cover versa así: “A mi me gustan que me lleven el mate a la cama, comer cochayuyo tres veces a la semana”, para luego agregar: “A mi me gustan chilotes, de esos que son alentados y que en la primera cita te convidan a un milcao”.

Video ha sido todo un éxito y ya acumula más de 412 mil reproducciones en Facebook donde ha sido compartido en 12 mil ocasiones.

Recordemos que esta no es la primera parodia del tema que recibe un amplio apoyo por el publico.

La modelo Laura Spoya, quien se ha tomado en serio su carrera como comediante y que hace unos meses apostó por parodiar el tema “Mayores”, junto al youtuber Franda.

La exreina de belleza subió el clip a Facebook e invitó al público a divertirse. “Porque a mi… me gustan tragones. Etiqueta a esa amiga que se muere por quien le da comida y tiene a su tragoncito. Parodia de Mayores – “Tragones” – Laura Spoya Feat”, señaló en la leyenda del video que colgó en la popular red social.

En las imágenes se ve a Laura Spoya comer y disfrutar de la comida mientras que Franda imita al reguetonero. La exreina de belleza tuvo buenos comentarios en la red social e incluso pidieron que la modelo ya empiece hacer otras parodias más.