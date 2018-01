“Micro-cheating“ es un concepto inglés creado por la psicóloga Melanie Schilling, el cual involucra “acciones aparentemente pequeñas que indican que una persona pone su atención emocional o física en alguien que está fuera de su relación”.

La experta señaló en una entrevista a Huffington Posten Australia que entre estos “micro-engaños” están acciones tan simples como enviar mensajes privados y ocultarlos de la pareja, dejar emojis de corazones en publicaciones de amigos o agendar un número telefónico bajo un nombre diferente.

El concepto generó polémica entre los usuarios de redes sociales quienes lo catalogaron de excesivo.

Greg James, DJ de Radio 1 de la BBC, indicó que el concepto de “micro-cheating” es demasiado amplio. El comunicador bromeó señalando que solo leyendo el artículo ya es “culpable” de el engaño mencionado.

“Leer un artículo sobre ‘micro-cheating‘ sin decírselo a tu pareja=’Micro-cheating‘”, escribió.

Reading an article about micro-cheating without telling your partner = Micro-cheating

Por otra parte, algunos usuario indicaron que comunicarse con una expareja no significa que se desea un reencuentro amoroso, ya que esto solo respondería a un acto de madurez.

“¿Alguna vez le enviaste a tu ex un mensaje recordándole algún momento que compartieron? ‘Micro-cheating‘. Se puede ser lo suficientemente maduro como para estar en una relación monógama y mantener una buena relación con tu ex y atesorar recuerdos importantes”, explicó.

"Ever sent your ex a message reminding them of good memory you share? Micro-cheating."

Or you just may be mature enough to be in a monogamous relationship and maintain a good relationship with your ex and treasure important memories. https://t.co/GXUChKVDtp

