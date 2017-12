Un accidente lamentable ocurrió en Argentina. Los médicos accidentalmente arrancaron el cuerpo de un bebé de su cabeza después de que se atascó durante el parto, se informó hoy.

El horrible incidente ocurrió cuando los médicos luchaban por dar a luz a un niño prematuro en un hospital de Tartagal, en el noroeste de Argentina. La cabeza del bebé permaneció dentro de la madre y luego fue entregada de forma natural, junto con la placenta, según los informes.

Ayer, la madre Reina Natalia Velázquez y su esposo dieron a conocer los detalles de la tragedia después de presentar un reclamo de negligencia grave contra el hospital.

La Sra. Velázquez, de 30 años, de Buenos Aires, tenía 22 semanas de embarazo cuando comenzó el trabajo de parto el lunes pasado cuando pasaba la Navidad en la casa de su familia en Salvador Mazza. Fue trasladada en ambulancia al hospital Juan Domingo Perón, donde un equipo médico decidió que, dado que el bebé era tan pequeño, podría ser dado de manera natural. Pero después de que el cuerpo del bebé salió primero, su cabeza se atascó en el cuello uterino, según informó el hospital.

La Sra. Velázquez dijo que su esposo había salido a comprar pañales y cuando regresó encontró a uno de los médicos con el cuerpo sin cabeza de su bebé.

En el reclamo, ella dijo: “En el momento del parto no sabemos si fue un médico o una partera quien tiró del bebé para que su cabeza se separara del cuerpo”.

José Fernández, el director del hospital, dijo al sitio web de InformateSalta que los médicos habían decidido no realizar una cesárea porque la madre ya estaba dilatada a 11 cm.

Él dijo: “El bebé todavía estaba en posición de nalgas, por lo que el cuerpo salió primero. Cuando llegó a la cabeza, hubo un espasmo en el cuello uterino que comprimió el cuello del niño. El obstetra llamó a otro médico que intentó liberarlo con una maniobra, se produjo una rotura y se produjo un desprendimiento, se decapitó y se dejó la cabeza adentro”.

Dijo que los médicos habían planeado realizar una cesárea para extirpar la cabeza, pero que antes de que el procedimiento pudiera comenzar, la mujer lo expulsó de forma natural, junto con la placenta del bebé.

Posteriormente, el bebé fue entregado en una caja blanca a la pareja devastada, que supuestamente tomó un taxi con los restos de su bebé de regreso a la casa de su familia.

La fiscalía argentina confirmó hoy que se inició una investigación sobre la muerte del bebé.

Se está llevando a cabo una autopsia del bebé, que pesó 700 gramos, para descubrir la causa de la muerte, según un comunicado.

El director del hospital, José Fernández, dijo que cooperarían con la investigación, pero que hasta que se demuestre la negligencia, los médicos involucrados continuarán trabajando normalmente.

Él dijo: “Hemos proporcionado detalles del incidente e informado los nombres de los médicos y obstetras que participaron. Oficialmente, aún no hay nada que pruebe que la muerte del bebé haya sido causada por la decapitación. No hay ninguna razón para que sean suspendidos”. Si hubo negligencia o no, esto es para que el juez decida”.