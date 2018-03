Los científicos descubrieron los orígenes de un esqueleto de 6 pulgadas que alguna vez se pensó que eran los restos de un extraterrestre.

Un nuevo estudio de ADN de los huesos muestra que los restos son de hecho humanos y pertenecieron a una niña de seis años que padecía enanismo.

Apodado ‘Ata’, el increíble hallazgo realizado en 2003 en Atacama, Chile, tiene un cráneo largo con forma de cono y solo diez costillas. El extraño esqueleto fue encontrado en una bolsa de cuero en una iglesia abandonada.

De algún modo encontró su camino hacia un coleccionista en España que especuló que se trataba de un extraterrestre, obviamente juzgándolo por su extraña apariencia. De hecho llegó a aparecer en un documental, Sirus, que sugería que era evidencia de vida extraterrestre.

Después de cinco años de análisis genómico profundo, los científicos han identificado las mutaciones responsables del extraño espécimen.

Las pruebas genéticas en la Universidad de California, San Francisco y la Universidad de Stanford han demostrado sin lugar a dudas que los huesos eran los de una mujer humana que murió hace 40 años.

Los investigadores descubrieron mutaciones en no uno, sino varios genes conocidos para controlar el desarrollo óseo, algunos de los cuales nunca se han descrito antes.

El análisis de ADN reveló que su apariencia se puede explicar por una serie de mutaciones genéticas que están relacionadas con el enanismo y otros trastornos óseos y del crecimiento.

La niña parece haber tenido entre seis y ocho años cuando murió.

No se sabe si el esqueleto alcanzó los ocho años, o si Ata tuvo una mutación genética que hizo que sus huesos crecieran de forma acelerada en el útero.

Es probable que el esqueleto sea de un bebé prematuro, o de uno poco después del nacimiento.

Sanchita Bhattacharya, investigadora de UCSF, dijo que encontró 64 variantes genéticas en el ADN de Ata que parecían ser dañinas.

Ella descubrió que, increíblemente, 10 de las variaciones estaban relacionadas con problemas esqueléticos que incluían “talla baja” y “11 pares de costillas”.

Otras variaciones genéticas incluyen problemas para producir colágeno, que se usa en el cartílago, y genes relacionados con la curvatura de la columna conocida como escoliosis.

Más allá de sus malformaciones esqueléticas, Ata puede haber tenido una condición genética conocida como hernia diafragmática congénita.

Este es un defecto congénito relativamente común que pone en peligro la vida en el que el diafragma no se desarrolla adecuadamente.

Garry Nolan, profesor de microbiología e inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, comenzó la exploración científica de Ata en 2012, cuando un amigo llamó diciendo que podría haber encontrado un “extraterrestre”.

El Dr. Nolan dijo que la investigación sobre Ata algún día podría beneficiar a los pacientes.

Él dijo: “Tal vez haya una manera de acelerar el crecimiento óseo en personas que lo necesitan, personas que tienen malas interrupciones. Nada como esto se había visto antes. Ciertamente, nadie había investigado su genética”.

Dijo que sus genes son similares a los que tienen los chilenos actuales, y que los restos sugieren que vivió hace no más de 40 años.

Hablando con The Guardian , dijo: “Estaba tan mal formada que no podía alimentarse. En su condición, ella habría terminado en la UCI neonatal, pero dado que se encontró el espécimen, esas cosas simplemente no estaban disponibles”.

“Si bien esto comenzó como una historia sobre alienígenas, y se volvió internacional, en realidad es una historia de una tragedia humana. Una mujer tenía un bebé malformado, se conservaba de una manera y luego se ‘enganchaba’ o se vendía como un extraño artefacto. Ojalá que descanse en paz. Creo que debería devolverse al país de origen y enterrarse de acuerdo con las costumbres de la población local”.

Los investigadores especulan que las deformidades del esqueleto pueden ser el resultado del daño en el ADN causado por la exposición a los nitratos.

Los restos fueron encontrados cerca de una mina de nitrato abandonada en Chile.

El cráneo en forma de cono de la niña sigue siendo un misterio incluso después del análisis genético.

Se ha sugerido anteriormente que la forma inusual podría haber sido causada por una condición conocida como oxcefalia o turricefalia.

Esta condición puede causar un cierre prematuro de las suturas que separan los diferentes huesos en el cráneo. Cuando esto sucede, el desarrollo del cerebro y el resto del cráneo sigue un patrón inusual y puede llevar a una apariencia de cresta.

Hay muchos tipos diferentes de craneosinostosis, condiciones que pueden causar un cráneo malformado, pero este se considera el más severo.

La afección está relacionada con la capacidad mental deteriorada y la función neurológica disminuida.