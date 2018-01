Un experto en seguridad alimentaria ha expresado su preocupación por la última moda “saludable” que se ha hecho popular.

El mes pasado, The New York Times examinó una nueva obsesión por el “agua cruda”. Y el experto Bill Marler pensó que era tan extraño que le dijo a Business Insider que creía que estaba leyendo un titular publicado en el sitio satírico The Onion.

En Silicon Valley, California, EE. UU., hogar de una serie de tendencias desconcertantes de alimentos y bebidas, la demanda de agua no filtrada está aumentando rápidamente.

Aparentemente, el “agua de manantial sin esterilizar, no filtrada, sin tratamiento” está causando furor en San Francisco y la locura se está extendiendo rápidamente. El “agua cruda” se ha estado vendiendo a un precio de US$ 60 por 4.5 litros. Los precios suben cada día.

En preparación para el festival Burning Man en Nevada, personas como Doug Evans, de Juicero comenzaron a recolectar H2O sin tratar para vender. Otra compañía, llamada Tourmaline Spring vende el líquido bajo el eslogan de “agua sagrada y viviente”. Existen otras empresas que también la venden como “agua viva”.

Los expertos consideran que consumir esta agua es ridículo y muy peligroso. Marler dijo: “Casi todo lo concebible que puede enfermarte se puede encontrar en el agua. Las enfermedades que mataron a nuestros bisabuelos fueron completamente olvidadas”, dijo. “Está bien hasta que una niña de 10 años muera horriblemente por cólera en Montecito, California. No puedo dejar de consentir que los adultos sean estúpidos. Pero al menos deberíamos intentarlo”.

Marler cree que la nueva tendencia no es diferente a la obsesión de las personas con la leche cruda. Estas ideas carecen de evidencia científica, pero caen en la psique moderna de la “salud extrema”.

Aunque hay algo novedoso en beber agua fresca, aparentemente pura, directamente de la fuente, mientras estás en un viaje por la naturaleza, la comercialización de tal práctica es claramente mal considerada.

El agua no tratada incluso desde las corrientes más limpias puede ser peligrosa. Los brotes de E. coli, cólera y hepatitis A, se pueden encontrar en aguas sucias. Todos estos pueden ser mortales.

Las modas por la vida saludable pueden volverse altamente peligrosas.