Una mujer pasó cinco meses encerrada dentro de su propio cuerpo después de sufrir un derrame cerebral a los 23 años. Klaudia Rachwal, ahora de 25 años, vive en Dublín, y hace unos años colapsó mientras visitaba a su familia en Polonia, en octubre de 2015, solo para despertarse y descubrir que podía escuchar todo lo que la rodeaba, pero que no podía mover nada más que sus ojos.

Obligada a comunicarse a través de un tablero, Rachwal, que padecía el síndrome de enclaustramiento (LIS), dependía de un respirador y un tubo de alimentación para mantenerse con vida. Dijo: “Fue realmente aterrador. Estaba tratando de moverme, pero simplemente no pude. Mi cuerpo simplemente no hacía nada. Sabía lo que quería decir, pero mi cuerpo no me permitía hacer el movimiento o hacer un sonido”.

Después de meses de fisioterapia, Rachwal está recuperando lentamente la capacidad de hablar, tragar y pararse con ayuda. Su intención es crear conciencia en los jóvenes que sufren accidentes cerebrovasculares.

“Me desperté y estaba al 100%. Podía recordar todo lo que había sucedido, pero no podía mover nada. Afortunadamente, mi familia vino y me dijo que mirara a la puerta si podía escucharlos, así que pudimos encontrar la manera de comunicarnos rápidamente. Señalaban las letras en el alfabeto y pestañeaban cuando quería que se detuvieran, para poder deletrear palabras”.

La odisea de Rachwal comenzó durante una sesión de entrenamiento para su equipo local de voleibol en septiembre de 2015. Ella dijo: “Estaba haciendo un taladro, lo que me involucró a saltar mucho y cuando aterrice en el suelo por quinta o sexta vez, tuve un dolor de cabeza muy fuerte. Salí de la cancha y tomé un sorbo de agua, pero me sentí muy débil. Salí con mis entrenadores, pero mi dolor de cabeza era muy fuerte, no podía levantarme y me senté en el suelo. Mis entrenadores decidieron llamar a una ambulancia. Mi cabeza parecía que iba a explotar”.

Mientras esperaba la llegada de los paramédicos, Rachwal, que tiene un título en microbiología de University College Dublin, comenzó a experimentar parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Mientras la tripulación de la ambulancia la trataba, comenzó a vomitar y experimentar vértigo. Fue llevada de urgencia al Hospital General de Naas, en el condado de Kildare, donde le hicieron un escáner, además de una punción lumbar, que consiste en insertar una aguja en la columna vertebral para detectar afecciones que afectan el cerebro, la médula espinal o el sistema nervioso.

Los síntomas de Rachwal comenzaron a mejorar al día siguiente y los médicos le dijeron que todos los escaneos habían quedado claros: “Fui dada de alta más tarde ese día. Tenía un vuelo a Polonia para visitar a mi familia, pero lo cancelé porque estaba en el hospital. Entonces, pregunté a los médicos si estaría bien si los reservara de nuevo; dijeron que todo estaba listo y que estaría bien”.

Junto a su novio de entonces reservaron un vuelo a su ciudad natal para el 2 de octubre. El 7 de octubre, estaba limpiando en el segundo hogar de sus padres en Zywiec, cuando comenzó a notar entumecimiento en su brazo izquierdo. “Salí y le dije a mi novio que algo andaba mal con mi mano. Estaba tratando de calmarme, pero mi pierna izquierda estaba entumecida. Mi abuela vino y no pensamos que fuera tan malo, pero después de una hora más o menos, estaba empeorando. Mi cabeza daba vueltas y mi pierna estaba tan entumecida que no podía levantarla sobre la cama. Llegó la ambulancia y perdí el conocimiento después de vomitar “.

Fue trasladada al Hospital Zywiec, donde la pusieron en un coma inducido. Cuando despertó al día siguiente, no podía mover nada excepto sus ojos: “Fue realmente aterrador. Estaba tratando de moverme, pero simplemente no pude. Todo lo demás estaba bien, pero mi cuerpo simplemente no hacía nada”. Una resonancia magnética reveló que había sufrido un derrame cerebral y que estaba encerrada dentro de su propio cuerpo.

Su padre Kris, de 47 años, y el Sr. Moore se sentaron a su lado con una tabla, lo que le permitió comunicarse con ellos, mientras que su madre Sylwia, de 45 años, viajaba de ida y vuelta entre Polonia e Irlanda.

En noviembre, fue trasladada a una unidad neurológica en el mismo hospital, antes de ser transferida al Hospital de Rehabilitación Repty, cerca de Katowice, Silesia. Allí, Rachwal comenzó un programa intensivo de fisioterapia, aprendiendo lentamente cómo mover cada uno de sus músculos nuevamente. Cuatro meses después del accidente cerebrovascular, comenzó a recuperar su voz: “No era que o recordara las palabras, sabía lo que quería decir, pero mi cuerpo no me permitía hacer el movimiento o hacer un sonido. Mi terapeuta del habla me dijo: “¿puedes susurrar ‘a’? ” y luego “¿puedes gritar ahora?” Y lo hice, simplemente salió. Pude reconstruir las oraciones y mi voz comenzó a regresar”.

¿Qué te parece la historia de esta joven?