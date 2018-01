Una mujer ha sido liberada de la cárcel después de que mató a un trabajador del cementerio después de una visita a la tumba de su marido. Gertrude Lister, de 95 años, pisó el pedal equivocado cuando salía del cementerio en Bray, Berkshire, en lo que habría sido su aniversario de bodas.

Ella se estrelló contra un arbusto, golpeando a Paul Mills, de 47 años, quien estaba detrás del arbusto, cuidando las tumbas. El fiscal Richard Milne dijo que el Sr. Mills estaba casado y tenía dos hijos, Vicky, de 17 y John, de 21 años. Dijo:

‘En automóvil avanzó rápidamente y ella no pudo controlarlo. Trató de controlarlo y presionó con más fuerza sobre lo que pensaba que era el freno y atravesó setos y arbustos”. Una carta de Lister a la familia Mills dijo: “He querido escribirles desde hace mucho tiempo, desde esa tarde fatídica. No paso un día sin pensar en lo que sucedió y lo difícil que debe ser para ustedes como familia. Las palabras no pueden comenzar a explicar cuánto lo siento. No puedo deshacer la angustia que les causé a todos y mientras trabajo a través de las penas, vergonzosamente les pido perdón”.

“Sé muy bien lo que es para un niño perder un padre o para alguien perder un esposo. Lo siento por lo que sucedió. Me duele todos los días. Soy una buena persona y nunca he causado daño a nadie en 95 años. Sé que no puede devolverlo a la vida, pero esta es mi disculpa”.

El juez Paul Dugdale le impuso una condena de prisión de 16 meses, la suspendió por dos años y le prohibió conducir por el resto de su vida en circunstancias que describió como “totalmente excepcionales.” Dijo: “Este es un caso completamente trágico. Ha tenido un efecto devastador en la familia Mills. He leído dos declaraciones de impacto de la víctimas. Debe haber sido especialmente difícil en las últimas semanas, durante el período de Navidad, cuando las familias se reúnen”.

Una historia sumamente triste e injusta para todos los involucrados.