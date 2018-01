Un niño se salvó de morir congelado gracias a que accidentalmente una mujer cayó por la boca de una alcantarilla y lo salvó. Gulia Yarullina, de 31 años, formó parte de un grupo de voluntarios de 120 personas que buscaban a un niño de 10 años desaparecido en Tatarstán, al oeste de Rusia. Mientras buscaba al joven, tuvo el susto de su vida cuando cayó a través de un pozo de aguas negras cubierto por la nieve. Sin embargo, de manera insólita, fue allí dentro y gracias a su caída, donde encontró al niño perdido, Burat, que estaba dormido dentro de la alcantarilla.

Hablando con un medio local, la mujer dijo: “Lo primero que pensé fue que el chico estaba muerto. Estaba echado allí como si hubiera muerto. Empecé a gritar porque tenía miedo. Se despertó y comenzó a gritar también. Le dije: ‘No temas, te estábamos buscando y finalmente te hemos encontrado’. Estaba tan feliz de que comenzó a saltar “.

Las autoridades dijeron más tarde que si ela voluntaria no hubiera caído por la boca de la alcantarilla, el niño habría muerto una hora más tarde.

Gulia, que se lastimó la espalda durante el otoño, llamó por teléfono para pedir ayuda una vez que descubrió a Burat que fue llevada al hospital con hipotermia severa.

El niño, que se ha reunido con sus padres, dijo que se había cansado de gritar después de caer en la cloaca helada mientras salía en trineo: “Estuve gritando hasta tarde pero nadie me escuchó. No me quedaban fuerzas y decidí dormir “.

La boca de alcantarilla estaba a solo 200 metros de la casa del niño en Cheremshan, una aldea en la región de Tatarstán, al oeste de Moscú.

¡Esa sí es una caída afortunada!