Una devota hija ha hecho un tributo permanente para recordar a su padre que perdió a los 54 años, haciéndose un tatuaje con sus cenizas en el tobillo.

Becky Hamer-Morris, de 32 años, estaba decidida a mantener vivo el recuerdo de su padre, Steve Hamer, después de su muerte tras una batalla de cinco meses contra el cáncer de esófago.

Cuando se acercaba el primer aniversario de su muerte, el 15 de diciembre de 2017, Becky, de Hereford, aplicó el inusual entintado en el diseño de un brazalete de amuletos. La madre de dos hijos dijo: “Parecía una manera realmente significativa de recordarlo. Ya tengo algunos tatuajes, pero nunca había oído hablar de que las cenizas se convirtieran en tatuajes, hasta que mi tía Chelle me lo contó. Siento que papá siempre está conmigo ahora. No sabía qué hacer con sus cenizas, aparte de dispersarlas, y quería tener una parte de él conmigo todo el tiempo. De esta manera puedo hacerlo”.

En julio de 2016, Steve fue diagnosticado con cáncer de esófago, después de experimentar pérdida de peso y no poder mantener la comida baja, y murió, trágicamente, solo cinco meses después.

Becky, que está casada con su esposo, Paul Morris, de 40 años, y tiene dos hijos, Ocean, de ocho y Oscar, de seis, continuó: “Cuando perdimos a papá, quedé devastada. Había dormido en el hospicio con él durante sus últimas tres noches en una cama plegable”.

“Debido a sus problemas de salud, tuvo una hemorragia cerebral y dos derrames cerebrales antes de desarrollar cáncer, tuvo problemas para salir de la casa, así que mis hijos y yo solíamos visitarlo mucho. Él era un abuelo realmente cariñoso. ”

A pesar de estar confinado a la casa, Steve estaba decidido a no perderse el día de la boda de Becky, logrando llevarla por el pasillo, cuando se casó con Paul el 19 de septiembre de 2015, en el Three Counties Hotel de Hereford, un recuerdo que siempre atesorará.

Ella recordó: “Siempre fue una verdadera misión sacar a papá de la casa, así que significó mucho para mí cuando no solo me acompañó por el pasillo el día de nuestra boda, sino que también hizo un pequeño discurso. Eso es algo que siempre me quedará, un momento de mucho orgullo para los dos”.

