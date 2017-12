La niña gravemente enferma que tocó el corazón de Adele después de que la superestrella hizo una visita secreta a su casa, ha muerto después de una valiente batalla contra las múltiples enfermedades que la asediaban.

La valiente Rebecca Gibney, de 14 años, que sufría de parálisis cerebral, epilepsia y ceguera, murió en el Boxing Day que es como el carnaval inglés hace apenas un par de día.

El año pasado, Adele estuvo en Belfast para un concierto cuando decidió visitar a Rebecca después de que su madre Tracy lanzara una campaña en un intento por ayudar a su hija a conocer a su ídola.

Después de meses de intentarlo, Tracy pensó que se había perdido toda esperanza, pero Adele tenía otros planes y solo pasó por allí, informó Belfast Live.

La mamá de Tracy le rindió homenaje a su hija “ángel” y agradeció a todos los que visitaron su hogar y le ofrecieron apoyo, informa el Irish News.

Ella dijo que Rebecca, que había desafiado las probabilidades y había sobrevivido a la adolescencia después de que le dijeron en varias ocasiones que tenía solo unos meses de vida, había “traído tanto amor y alegría a nuestra casa”.

La Sra. Gibney contó cómo su hija estuvo indispuesta durante las dos semanas previas a su muerte y dijo: “Ella era mi mundo, ella era el mundo de Joanna, la hubiéramos mantenido con nosotros para siempre, solo que no habría sido justo para Rebecca”.

“Todos los que la conocimos la quisimos. Estuvimos encantados cuando Adele llamó a nuestra casa. Rebecca escuchaba su música todo el día y por la noche, cuando la acostaba, tenía que ponerle Adele, para que se pusiera contenta.”

Tracy agregó: “Ella trajo tanto amor y alegría a nuestra casa. La extrañaremos todos los días, ella era una angelita”.

En declaraciones a Belfast Live después de la visita de Adele, Tracy dijo: “Estoy en estado de shock, hice realidad el sueño de mi bebé. Era tan agradable que no podría haber sido más agradable. Adele estaba sentada a su lado y nos hablaba a mí y a mi otro niño, fue muy amable con la pequeña Rebecca y no puedo expresar con palabras lo que significa.

“Estaba sentada en la peluquería y alguien me llamó, me dijo que se llamaba Tracy y que era la directora de Adele. Te estoy contactando porque Adele ha visto tus fotos de Rebecca y estaba muy emocionada y quiere venir a conocer a tu hija. Grité a la peluquera, ‘quítenme esto de la cabeza, me tengo que ir’, porque quería mantenerlo en privado” finalizó.