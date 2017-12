Mariana di Girolamo, la exitosa actriz que interpreta a María Elsa en Perdona Nuestros Pecados, habló sobre la carrera que estudiaba antes de dedicarse al Teatro y sorprendió a sus seguidores.

La joven, al igual que muchos estudiantes que terminan cuarto medio y rinden la PSU, se enfrentó a una importante decisión vocacional. En la incertidumbre solo tenía claro que quería estudiar algo relacionado con la ciencia y eligió Obstetricia y Puericultura como su primera opción.

“Siempre me gustó mucho la biología, pensaba en ser siquiatra o enfermera (…) No me daba para entrar a la Chile o a la Católica, y no teníamos plata para pagar una carrera completa. Entonces sí o sí tenía que estudiar en alguna universidad del Colegio de Rectores para optar a una beca”, explicó la actriz en una entrevista al diario Las Últimas Noticias.

Por lo anterior la popular actriz, quién se orientó toda la enseñanza media por las ciencias, decidió postular a la carrera de Obstetricia en las universidades tradicionales, ya que en estas casas de estudio podía acceder a una beca.

Di Girolamo quedó en Obstetricia y Puericultura en la Universidad de Chile, casa de estudios donde permaneció un año y tres meses. Pese a sus esfuerzos y producto de la presión, la joven abandonó la carrera y decidió prepararse nuevamente para la PSU mientras trabajaba.

“No aguanté. La verdad es que no me gustaba, no era feliz. Era muy específica: había estudios de genética, bases celulares, bioquímica. Era una carrera de puras mujeres en el Campus Norte de la Chile, muy lúgubre”, señaló la actriz.

Tras prepararse, Di Giirolamo postuló a Teatro en la Universidad Católica, donde fue seleccionada en octavo lugar.

Pese a que abandonó el camino de la ciencia, la actriz aseguró que estudiar Obstetricia no fue un error, ya que esta elección la ayudó a darse cuenta de su verdadera pasión.

“Me sirvió haber ido a la Universidad de Chile, porque yo venía de un colegio bastante conservador en San Carlos de Apoquindo y me abrió un mundo gigantesco”, concluyó.

Con información de Página 7.