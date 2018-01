El nuevo programa de CHV, ‘Pasapalabra’ ha caído bien entre la audiencia y cada día más telespectadores disfrutan del espacio conducido por Julián Elfenbein.

En la última emisión los invitados conocidos al programa fueron Pamela Jiles y Daniel Fuenzalida en el equipo naranja y Yamila Reyna y el actor Patricio Torres en el equipo azul.

Fue precisamente Torres quien acaparó la mayoría de comentarios en las redes sociales por su torpeza a la hora de superar las pruebas del concurso.

Especialmente criticada fue su participación en el juego de ‘El Ahorcado’, donde el actor tuvo notorias faltas de concentración, repitiendo letras que ya habían dicho sus compañeros y dando respuestas erróneas al presentador.

Al final del programa, en medio de las risas del resto de participantes, Torres se justificó como pudo:

“Yo nunca juego, no me gustan los juegos en general. Ni juegos de mesa, dominó, ni nada. Mi hija me gana cada vez que juegue con ella y me gana, tiene 8 años”.

Estas fueron algunas de las reacciones que dejó su participación entre los usuarios de Twitter:

#PasapalabraCHV yo creo que Pato Torres sufre déficit atencional !! Definitivamente 😂😂😂 — Nicole Novoa (@kolnovoa) January 22, 2018

Útiles escolares: sala de clases. Casi una falta de respeto al programa 😂 #PasapalabraCHV pic.twitter.com/F770VsZ3MC — ComentandoTele (@ComentandoTele_) January 22, 2018

Uno ve la cara de Pato Torres y puede leer en su mirada: Donde cresta estoy?? 🤣🤣🤣🤣 #PasapalabraCHV — Elizabeth Agulló (@ElizabethAgullo) January 22, 2018

Si al pato torres no le gusta los juegos que esta haciendo hay???? #PasapalabraCHV — ross (@russnu37) January 22, 2018

Una cosa es webear y burlarse de un invitado por no ser bueno y/o no concentrarse en algo pero insultar, enojarse, criticar con tanta ira no será exagerado? 😂 relajen las nalgas #PasapalabraCHV — Esteban Avilés M. (@EstebanAvilesM) January 22, 2018

Qué onda el pato torres, pobre del Diego!! invítenme a mi #PasapalabraCHV — Maria Jacob (@_mnjg) January 22, 2018

#PasapalabraCHV Pato Torres nefasto!! Cero aporte la embarró (lo digo con respeto) — Marietta Beneventi (@mariettatemuco) January 22, 2018

#PasapalabraCHV ningun brillo pato torres qlo … se cago al concursante !! — Ale Navarro (@alenavarroh71) January 22, 2018

Pato torres anda a acostarte jajajaja #PasapalabraCHV — Jose Ortiz (@joseortiza) January 22, 2018