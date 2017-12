Un padre furioso afirma que su hija de cuatro años estaba “borracha” y se fue a la enfermería después que le sirvieran un cóctel alcohólico en lugar de una “cola falsa” sin alcohol.

Mark Thomas, de 33 años, dijo que su hija Evelyn tenía sed y bebió un tercio de su bebida cuando visitaron la cadena de restaurantes en Burtonwood, Warrington, el 20 de diciembre, antes de alejarse.

Pensando que estaba siendo “exigente”, el señor Thomas y su prometida Kathryn Wilson, de 29, la animaron a beber más de lo que creían que era una bebida de zumo de fruta mixta, “Fruity Sunrise”, durante la cena antes de que una camarera se acercara y admitiera el error.

Thomas dijo que Evelyn no podía caminar en línea recta, soltó bromas y se rió sola en el espejo del baño después de beber ‘F & B On The Beach’ que contenía vodka Eristoff, Archers Peach Schnapps y jugo de naranja y arándano.

Frankie y Benny’s, nombre del restaurante, se ha disculpado por el “desafortunado” incidente y la angustia causada. El analista de sistemas ahora está instando a la cadena a cambiar la presentación de las bebidas sin alcohol de los niños para incluir un vaso de precipitados de plástico o un patrón en las gafas de los niños para evitar que vuelva a suceder.

El señor Thomas dijo: “Estaba realmente sedienta cuando trajeron la bebida, así que tragó alrededor de un tercio, pero retrocedió y dijo que no le gustaba. Pensamos que solo estaba siendo muy quisquillosa, como lo son la mayoría de los niños de cuatro años. Los dedos de pescado de una semana son su favorito, la semana que viene no le gustan. Nos miramos y le dijimos que bebiera porque le gusta el jugo de fruta. Ella bebió unos sorbos más, pero no más.

Entonces la mesera vino y estaba realmente preocupada, parecía como si estuviera a punto de llorar”.

Fue entonces cuando se llevaron una nefasta sorpresa: “Ella nos dijo que accidentalmente le había dado a Evelyn un verdadero cóctel. Yo y Kathryn solo nos miramos, no creo haberlo creído al principio. La camarera realmente se disculpó. Realmente no sabía cómo reaccionar, pero actué con amabilidad hacia la camarera y le dije que no se preocupara y que vigilaríamos a Evelyn. Le preguntamos si estaba bien y si necesitaba algo, pero ella dijo que estaba bien. Luego se puso de pie en la cabina y comenzó a bailar. Los niños de cuatro años son tontos de todos modos, así que no estábamos seguros de si era el alcohol o simplemente estaba haciendo niñerías”.

La familia más tarde llevó a su hija a la víctima donde realizaron pruebas y advirtió que tendría resaca.

El angustiado padre prosiguió con su relato: “Ella nos dijo que necesitaba ir al baño, así que la llevé al baño de bebé porque había más espacio allí. Quería ver si podía caminar, pero ella se tambaleaba. La llevé a los baños, pero no hizo nada. Solo comenzó a mirarse en el espejo, riéndose de sí misma y contando chistes divertidos. Esto puede haber parecido normal para cualquier otro niño de cuatro años, pero sabía que no era normal para Evelyn”.

El señor Thomas la llevó de regreso a la mesa y pidió una porción de pan de ajo alrededor de las 9 p.m. para serenar a su hija. Los angustiado padres decidieron llevarla a su casa para ver si podía dormir.

Sin embargo, la pareja decidió llamar a 111 para comprobar que no necesitaban llevar a Evelyn a emergencias para que la examinaran.

Finalmente los exámenes médicos determinaron que la pequeña estaba bajo la influencia del alcohol y que sufriría los embates de la resaca.

Los padres de la pequeña descartaron demandar al local porque la mesera reconoció honestamente su error y pidió las disculpas pertinentes, pero de todos modos están instando a la cadena de restaurante para que destaque y diferencie cuáles son las bebidas para niños y cuáles son para los adultos.