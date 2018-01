Desde activistas de una pinta hasta empresarios de escuelas primarias, el mundo digital ha sido fundamental para brindar una plataforma global a cualquiera que quiera marcar la diferencia, sin importar la edad. ¿Necesitas pruebas? Acá hay 10 niños increíbles, cada uno de los cuales está haciendo su parte para hacer del mundo un lugar mejor.

Los estudios muestran que el estadounidense típico leerá alrededor de cinco libros por año. Bueno, Daliyah Marie Arana, de 5 años, de Gainesville, Georgia, hace eso en una semana. Lo que es más impresionante: ella leyó más de 1000 libros incluso antes de ingresar al kindergarten. Su amor por la lectura llegó a ser tan prolífico que llamó la atención de la Biblioteca del Congreso, donde fue invitada a servir como bibliotecaria invitada en enero de 2017. “Quiero inspirar a todos los niños de mi escuela a leer más”, dijo.

Giselle Bazos, de nueve años, ha resuelto un problema que afecta a los niños de su edad: los retenedores perdidos. Su invención, el Retainer Container, evita que los niños pierdan sus aparatos dentales mientras comen. “Tengo un retenedor que perdí un par de veces”, le dice Bazos a Mental Floss. “Lo encontré muy difícil, especialmente cuando estás comiendo, para mantenerlo en un lugar donde no se tirará ni se romperá”.

Su contenedor de almacenamiento se puede usar en la muñeca, de modo que el retenedor de un niño nunca abandone a la persona. Bazos presentó su idea en la Convención Nacional de Invención y en la Emprendimiento Empresarial en el verano de 2017.

El pasado mes de abril, el presidente emitió dos órdenes ejecutivas que golpearon cerca de su casa a Robbie Bond, de 9 años. Amenazaron el estado protegido de 27 monumentos nacionales, incluido el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea en el estado de residencia de Hawái en Bond. Sabía que tenía que hacer algo, por lo que con su familia decidió salir a la carretera. La misión de Bond es visitar cada uno de los 27 monumentos vulnerables mientras se crea conciencia sobre el problema entre niños y adultos. Ya está en camino de lograr ese objetivo y sigue su progreso en su sitio web, Kids Speak for Parks.

Durante años, los residentes de Flint, Michigan, han tenido que lidiar con un suministro de agua que se sabe que contiene niveles peligrosos de plomo y otros contaminantes que irritan la piel. Para asegurarse de que el presidente Barack Obama conocía la situación, Amariyanna “Mari” Copeny, de 8 años, escribió una carta a la Casa Blanca en marzo de 2016. Después de no escucharla durante meses, la madre de Copeny, Loui Brezzell, recibió una llamada de Washington: El presidente venía a Flint y quería conocer a Copeny.

Conocida como “Little Miss Flint” de sus días en los concursos de belleza, Copeny se convirtió en un pararrayos de la crisis del agua en su ciudad. “Cuando descubrimos que el agua nos estaba enfermando, decidí que quería ponerme de pie y dar voz a los niños de Flint que no podían ponerse de pie y hablar por sí mismos”, dijo. Copeny -quien tiene más de 21,000 seguidores en Twitter- desde entonces ha encabezado un movimiento de caridad para donar 1000 mochilas escolares a estudiantes del área. En noviembre de 2017, sus incansables esfuerzos comunitarios fueron reconocidos por Central Michigan University, que le presentó a Copeny una beca de $ 25,000 para la escuela.

Sophie Cruz ha demostrado que nunca se es demasiado joven para comenzar a preocuparse por los problemas nacionales, especialmente cuando el destino de su familia se encuentra en la balanza. Su historia captó la atención mundial en 2015 cuando, con tan solo 5 años, le entregó al Papa una carta y una ilustración dibujada a mano con la esperanza de poder ayudar a cambiar las leyes de inmigración, que amenazan con deportar a sus padres, que son inmigrantes indocumentados. La ilustración era de Cruz, su familia y el Papa uniéndose las manos, con “Mis amigos y yo nos amamos sin importar el color de nuestra piel”, escrito en español.

Su historia continuó en la Marcha de las Mujeres en enero de 2017, donde pronunció un discurso ante el público en inglés y en español, y les suplicó que lucharan por los inmigrantes de todo el país. “Estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor, para proteger a nuestras familias”, dijo Cruz, que tenía solo 6 años, a la multitud masiva. “Luchemos con amor, fe y coraje para que nuestras familias no sean destruidas”. La historia de Cruz se ha convertido en un grito de guerra para organizaciones sin fines de lucro como Fighting for Families.

Una niña de diez años, Addisyn Goss, de Fenton, Michigan, conoció a su abuelo por primera vez en 2015. Estaba muy enfermo, con una pierna amputada y había estado sin hogar durante seis años. “Muchas de sus historias me entristecieron y quería ayudar a otras personas que podrían estar sin hogar”, dijo. Con la ayuda de su familia, ella empacó artículos de tocador, ropa, refrigerios y mantas en 50 bolsas individuales que apodó Snuggle Sacks, que entregaron a las personas sin hogar en Lansing y Flint. Pronto estaban repartiendo 50 cada mes; ahora ya son 500. La organización sin fines de lucro de Goss ha entregado 3200 kits de supervivencia hasta el momento.

“Me gusta ver cómo los Snuggle Sacks realmente ayudan a las personas”, dice. “Hemos conocido mucha gente muy agradable y los hemos visto una y otra vez. Nos dicen lo felices que están de tener un nuevo par de calcetines, o los guantes, y cómo les ayuda a mantenerse calientes y seguros. Eso nos hace sentir bien. Y, mi hermano y mi hermana me ayudan todos los días.

La pasión de Ryan Hickman por el medioambiente comenzó temprano. Cuando el niño de 8 años era solo un niño pequeño, su padre, Damion Hickman, lo llevaría de viaje a su centro de reciclaje local en el condado de Orange, California. Estas salidas inspiraron a Ryan a lanzar su propio negocio de reciclaje, Ryan’s Recycling, con la ayuda de su comunidad.

En solo cinco años, Hickman ha reciclado casi 300,000 latas y botellas. También ha recaudado más de $ 5000 para el Pacific Marine Mammal Center, un centro de rescate de mamíferos marinos, vendiendo camisetas con la marca de la compañía. “Me encanta reciclar porque ayuda a evitar que la basura llegue al océano cerca de donde vivimos y eso ayuda a los animales en el océano”, dijo.

Navegue más allá del mar de videos de unboxing y gatos famosos de YouTube, y a veces encontrará a alguien que merece su tiempo, Robby Novak es un excelente ejemplo. Desde 2013, el chico de 13 años ha estado publicando videos como “Kid President”, con direcciones optimistas y entusiastas de su Oficina Oval de cartón que han promovido causas benéficas, como instar a las personas a donar ropa y comidas a los necesitados. En otros clips, usa el humor para destacar la empatía. “Antes de decir algo sobre la salsa de barbacoa en la camisa de otra persona, eche un vistazo a la salsa de barbacoa en su propia camisa”, dice.

El buen humor de Novak contrasta con su osteogénesis imperfecta, una enfermedad que hace que sus huesos sean anormalmente quebradizos y ha provocado más de 70 rupturas óseas en su vida. La energía contagiosa de Novak ha sido vista e inspirada por millones, incluido el verdadero presidente Barack Obama, que visitó a Novak cuando invitó al intérprete a la Casa Blanca para la búsqueda anual de huevos de Pascua en 2013.

La mayoría de los niños abren sus alcancías para comprar juegos o juguetes, pero Sunshine Oelfke, de 5 años, encontró una forma más importante de usar sus ahorros. Ella comenzó a recoger su propio cambio después de enterarse de que un amigo en la escuela no tenía dinero suficiente para comprar leche. La madre de Sunshine, Jackie Oelfke, la ayudó a llenar una bolsita con dinero en efectivo y llevarla a la escuela, pero no se detuvieron allí. Decidieron extender la buena acción de Sunshine con una campaña GoFundMe que recaudó dinero para más niños que no pueden pagar la leche. “Quiero que todos mis amigos tengan leche y almuerzo”, dijo Sunshine. “Quiero que todos mis amigos sean felices”.

Gitanjali Rao, una estudiante de séptimo grado de Colorado, ganó el Discovery Education 3M Young Scientist Challenge 2017 y fue nombrada “la mejor científico joven de los Estados Unidos”. ¿Su proyecto ganador? Un dispositivo económico, portátil y preciso que prueba la contaminación del plomo en agua potable y una aplicación de teléfono inteligente que analiza los resultados, que ella creó después de ver las noticias sobre el plomo en Flint, el sistema de agua de Michigan. Con su premio de $ 25,000, Rao espera afinar su invención, que llamó Tethys, por la diosa griega del agua dulce, y en última instancia ayudar a las personas a asegurarse de que el agua esté limpia. “Creo que [Tethys] podría haber ayudado a la gente de Flint si lo hubieran tenido antes”, dijo Rao a The Denver Post. “Mi próximo paso es averiguarlo con seguridad”.

Sin duda son una esperanza para un mundo mejor.

Fuente: MF