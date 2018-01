¿Qué puede enseñar un libro sobre un niño mago que bebe sangre de unicornio sobre el mundo real? Mucho, según un estudio realizado por investigadores en Italia. Como informa Pacific Standard, los niños que leen Harry Potter tienen más opiniones de aceptación hacia los grupos marginados.

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores observó tres grupos de lectores. El primero consistió en 34 estudiantes italianos de quinto grado. Se les pidió a los estudiantes que respondieran preguntas sobre sus actitudes hacia los inmigrantes antes de dividirse en grupos para analizar pasajes de los libros de Harry Potter durante un período de seis semanas.

Los niños de los grupos que se centraron en las secciones que trataban los prejuicios mostraron específicamente “actitudes mejoradas hacia los inmigrantes”.

Para la segunda parte del estudio, los investigadores encuestaron a 117 estudiantes de secundaria italianos. Los encuestados que leyeron más libros de Harry Potter y que se sintieron más identificados con el personaje exhibieron una actitud más abierta hacia las personas homosexuales.

Finalmente, recopilaron datos de 71 estudiantes de pregrado en el Reino Unido. Esta vez querían saber cómo Harry Potter influiría en las perspectivas de los lectores sobre los refugiados. A diferencia de los participantes anteriores, los estudiantes universitarios que se identificaron con Harry no eran más propensos a aceptar al grupo privado de sus derechos (tal vez porque es menos probable que los lectores mayores se relacionen con un personaje más joven, sin importar su personalidad). Pero si también informaron que no sentían ninguna conexión con Voldemort, entonces su actitud hacia los refugiados tenía más posibilidades de ser positiva.

No es difícil encontrar metáforas para la política racial en los libros de Harry Potter. Las palabras que Voldemort y los Mortífagos usan para describir a los “hechiceros de sangre pura” y los “sangre sucia” nacidos de muggles no están demasiado alejados de la terminología nazi. Pero como sugiere la investigación, los lectores jóvenes no necesitan estar familiarizados con los paralelos del mundo real para captar el mensaje.

¿Cómo influenció tu vida la lectura de esta saga?