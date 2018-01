¿Has sentido alguna vez en tu vida que tienes un patrón en tus relaciones? O quizás has sentido que no aprendes de tus errores y vuelves a cometerlos con tus nuevas parejas.

Es posible entonces que estés repitiendo una conducta de la cual no eres completamente consciente y te esté llevando a no disfrutar tus relaciones como deberías. Es posible incluso que exista algún rasgo de tu personalidad que esté trabándote sin dejarte vivir tus emociones al máximo ni como te gustaría hacerlo.

A continuación te presentamos un test que podría darte algunas respuestas a esta interrogante. Para hacerlo, solamente debes mirar la próxima imagen por 5 segundos y decir qué es lo que ves en ella. No te prometemos la solución a tus problemas de pareja, pero al menos podrás tener una idea.

Un zorro

Si lo primero que saltó a tu vista fue la figura de un zorro, puede que seas una persona un tanto solitaria. Como es sabido, el zorro es un animal que no se mueve en manada y prefiere vivir en la soledad. El zorro es un animal inteligente e instintivo, hecho que lo lleva a actuar individualmente, ya que no necesita de otros para sobrevivir.

Si viste al zorro en la imagen puede que te asemejes a él en tu comportamiento amoroso. Al momento de embarcarte en una relación tienes dificultades para salir de tu espacio de confort, siendo una persona segura que no necesita de otros para validarse. Todo esto puede llevar a que te sea difícil encontrar puntos de encuentro con tu pareja.

El problema con tus relaciones es que no siempre logras hacerte el espacio que necesitas. Debes entender que una relación no tiene por qué ser una jaula: tú necesitas tiempo para ti, y deberías poder tenerlo. Las relaciones que no funcionan en tu vida, seguramente no tuvieron de ese oxígeno fundamental para ti.

Un conejo

En el caso contrario, si lo primero que viste en la imagen fue un conejo es porque te sientes más representado con un animal que vive en una gran comunidad.

No te cuesta mostrar afecto y tienes un corazón abierto. Para ti las emociones no son un problema o algo que ocultar o controlar, las vives al máximo y quieres compartirlas con quien más quieres. Es probable que la certeza del amor de tu pareja sea una de las únicas cosas que necesites para que todo esté en armonía a tu alrededor.

La cuestión es que las cosas no son siempre así. Claro que el amor te da fuerzas, pero si tu único pilar en la vida es el amor, tienes muchas posibilidades de salir con el corazón roto. Necesitas hacerte fuerte, confiar más en ti y en tus proyectos, y entender que el amor es una parte más de la vida.

¿Qué te pareció este test?

Con información de La Bioguía.