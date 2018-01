‘Perdona Nuestros Pecados’ se ha convertido sin lugar a dudas en una de las grandes revelaciones del 2017. El éxito obtenido por la teleserie nocturna de Mega es innegable, sin embargo, esto también habría acarreado algunos contratiempos para el canal.

En primer lugar, el retraso de la esperada segunda temporada de The Switch, conducida por Karla Constant. Aunque se esperaba que diera inicio en 2017, esto nunca ocurrió. En declaraciones a La Tercera, uno de los jurados del programa, Nicanor Bravo expresó su descontento por la situación:

“Me duele mucho que el programa no salga al aire por el trabajo que hicimos, porque dábamos la vida por el programa. Nunca imaginé que podía pasar esto, pero estas son decisiones ejecutivas de las que no entiendo nada”, señaló.

Pero ‘The Switch’ no ha sido la única perjudicada. Muchos otros ejecutivos del canal no han tenido todavía la oportunidad de dar curso a sus proyectos en el canal. Tal es el caso de Juan Pablo González, quien llegó al canal a finales de 2016 y todavía no ha debutado con ninguno de sus programas.

Tampoco Ignacio Corvalán ha conseguido dar salida a ningún programa desde el término de ‘Doble Tentación’ y la miniserie ‘Pega, Martín, pega’, a la que le fue otorgada un fondo del Consejo Nacional de Televisión tampoco ha visto la luz, a pesar de que su emisión estaba programada para 2017.

Mega desmiente que ‘Perdona Nuestros Pecados’ tenga algo que ver en la ausencia de estrenos

En tanto, desde Mega han asegurado que “todos los equipos del canal han presentado proyectos y estos están a la espera de una mejor situación económica país que permita programar una exitosa primera franja prime con una segunda franja”, además de desmentir que la nocturna desarrollada en ‘Villa Ruiseñor’ sea la culpable de la ausencia de otros estrenos.

Sin embargo, según lo indicado por el medio Página 7, todo parece apuntar a que habría una sobrecarga de trabajo en el área dramática del canal por la presión que supone la necesidad de mantener la teleserie nocturna con altos números de audiencia.