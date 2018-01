Un hombre “ingenuo” fue apuñalado en la espalda después de que una mujer lo llevó para tener sexo a la casa de su ex pareja.

La pareja amorosa, que acababa de conocerse en un pub, solo tenía esa opción para culminar su deseo sexual ya antes intentaron usar la casa de la mamá del hombre sin éxito y nnguno contaba con dinero.

Explicando los antecedentes del apuñalamiento a la 1 de la madrugada del 10 de julio, Paul Genney, el abogado defensor, dijo en la corte: “Estaban desesperados por encontrar un lugar juntos, estar juntos, presumiblemente con el acto de tener relaciones sexuales en mente”.

Matthew Burdon, el abogado acusador explicó que “Tomaron un taxi hasta su casa pero su madre no lo quería en la casa, así que se fue, y la niña se fue con él”.

“Ella sugirió ir a la casa de su ex novio y dijo que él [Jae McManus] no estaría presente”. Llegaron al lugar en cuestión pero el nuevo galán empezó a sentirse aprensivo y se apartó de la puerta.

McManus abrió la puerta y el visitante notó que sostenía un cuchillo de cocina con una cuchilla de 15 cm. McManus le dijo que se “fuera” y el nuevo “novio” bajó corriendo los escalones, pero “sintió un golpe en la espalda, pero no se detuvo, siguió corriendo y salió del edificio”.

El Sr. Burdon dijo: “Afuera, se dio cuenta de que pudo haber sido herido, sintió un corte y sangre en las manos”. Un transeúnte lo ayudó y lo llevaron al hospital, donde tuvo tres puntos de sutura y se lo mantuvo durante la noche para observarlo.

McManus fue arrestado a las 4 a. M., Inicialmente por sospecha de intento de asesinato. La policía también encontró cannabis en su piso.

El fiscal dijo: “Estuvo de acuerdo en que el demandante había venido a su dirección con su ex novia. Acordó que cuando abrió la puerta tenía un cuchillo en la mano. Dijo que luego fue atacado por el demandante”.

“Eso obviamente no tiene sentido”, dijo el juez Jeremy Richardson.

“Sí”, dijo el Sr. Burdon. “En la declaración de defensa, reconoce que apuñaló al demandante por la espalda”.

Además de declararse culpable de posesión de cannabis, McManus, de 26 años, negó herir intencionalmente, pero admitió haber herido, lo que fue aceptado por los fiscales.

Tenía 28 ofensas anteriores en su registro, incluido, comportamiento amenazante y peleas. Estaba sujeto a una sentencia suspendida en el momento del apuñalamiento, que se impuso solo una semana antes por el manejo de artículos robados y armas blancas.

Al final se optó por encarcelar a McManus por 15 meses y seis semanas, el juez dijo: “Obviamente estaba indignado por esto, su ex novia aparece con el nuevo amante para fines de intimidad. No me puedo imaginar un curso de acción más imprudente por parte de los dos que deseaban tener intimidad, yendo a la casa de un ex novio. Es una receta para el desastre”.

Le dijo a McManus: “Usted tenía derecho a sentirse indignado por lo que sucedió esa noche; pero usted no tenía derecho a actuar como lo hizo. ¿Entiende?”

“Sí”, dijo McManus.