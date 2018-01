Había pasado desapercibida entre los numerosos estrenos que tenía preparados Netflix para Enero, pero poco a poco ‘The End of the F***ing World’ apunta a convertirse en el nuevo fenómeno de la plataforma.

La serie, que llega justo después del estreno de la segunda temporada de la brillante Stranger Things, que gana cada vez más adeptos, narra la historia de dos adolescentes que huyen de sus familias en un viaje que estará lleno de sangrientas anécdotas.

Alyssa (Jessica Barden) en una chica con tendencias depresivas y rechaza cualquier tipo de autoridad, mientras que James (Alex Lawther) es un psicópata que disfruta acabando con la vida de los animales con su amado cuchillo de caza, con el que espera matar también a Alyssa.

La serie, basada en el cómic homónimo de Charles S.Forsman, está narrada en tono de un negrísimo humor que hará las delicias de muchos. La primera temporada, compuesta de 8 capítulos de 20 minutos, se devora rápidamente por el público, que ya está preguntando sobre la posibilidad de que haya segunda temporada.

“Bueno, no lo sabemos. -La serie- Estaba basada en un cómic de Charles Forsman y el cómic termina donde lo hacen nuestros episodios. Yo le daría la oportunidad -a Charlie Covell, la guionista de la serie- de explorar algo desde su imaginación… Me emocionaría mucho, porque creo que es brillante. Así que ya veremos“, sostuvo el actor Alex Lawther al respecto, quien encarna a James.

En definitiva, la serie es en sí misma un torbellino de humor negro, surrealismo y violencia que no dejará a nadie indiferente. Si bien no busca impactar ni hacer reflexionar al espectador sobre hechos trascendentales, no deja de traer un gran mensaje que es válido para cualquiera: Es mejor reírse de la vida.