“¿Cómo es posible que en 2018 tengamos que advertir a las personas que no coman detergente?”, manifestaron desde el Departamento de Policía de Lawrence a través de su cuenta de Twitter.

Frank LoVecchio, médico toxicólogo, fue quien advirtió a las autoridades del peligroso reto. El profesional informó que recientemente los médicos han tratado casos de adolescentes que ingieren intencionalmente estas cápsulas, según indica el portal KSHB de Phoenix, Arizona

Por muy obvio que suene, las autoridades solicitan que los jóvenes no ingieran ningún producto químico, mucho menos los destinados a la limpieza.

Es necesario destacar que las cápsulas de este desafío pueden quemar la boca, labios y esófago. Por su parte, la membrana sintética soluble tiene un líquido que puede causar depresión del sistema nervioso central, advirtió LoVecchio según consigna RT.

forget pineapple, in 2018 we putting tide pods on pizza pic.twitter.com/CM1PIOn64I

Solo en el año 2017 se registraron más de 10.500 casos de intoxicación por consumo de detergentes entre niños de cinco años o menos, según la Asociación de Centros de Control de Envenenamientos de Estados Unidos.

Por su parte la marca Tide solicitó que los jóvenes frenen el consumo de detergente a través de un video en su cuenta de Twitter. En el registro explican los efectos nocivos del consumo de detergente a corto y largo plazo.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.

Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ

— Tide (@tide) January 12, 2018