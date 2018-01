Como siempre suele pasar por estas fechas, Netflix ha publicado qué series y películas estrenará durante el primer mes de 2018 y se viene de todo un poco, desde romance hasta documentales para todos los gustos.

Tras haber anunciado la llegada de la cuarta temporada de Black Mirror y un diciembre marcado por The Toys that Made Us, La Casa de Papel, el Chapo y la cuarta temporada de Vikingos, llegan los estrenos de 2018.

Destaca también la llegada a Netflix de “Black Lightning”, serie de superhérés con una premisa poco común: Jefferson Pierce (Cress Williams) parece ser el director de una escuela común, pero tiene un secreto: años atrás fue un superhéroe, trabajo que deberá retomar para salvar a su ciudad.

Tampoco podemos ignorar los nuevos episodios de “Star Trek: Discovery”, serie que sigue a la nave más valiosa de la Flota Estelar en su misión para vencer al Imperio Klingon en una guerra.

Por el lado de las series animadas llega “Young Justice”, que muestra la vida de los aprendices de superhéroes de DC Comics. Ellos, si bien son jóvenes, tendrán que apostarlo todo para salvar al mundo.

En cine, Netflix incluye en su catálogo “Whiplash”, galardonada historia donde Miles Teller y J.K. Simmons interpretan a un maestro y un alumno que, unidos por la música, sacarán lo mejor y lo peor de sí mismos.

Netflix también estrena “Rehenes”, documental peruano que narra los detalles de la toma de la residencia del embajador de Japón Morihisa Aoki en diciembre de 1996 por terroristas del MRTA. Los cautivos fueron rescatados en una operación que, 20 años después, aún es discutida,