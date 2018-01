Muerta fue hallada este sábado la actriz porno de 23 años, Olivia Lua, más conocida como Olivia Voltaire en el ámbito del cine para adultos. El fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación Hollywood, Estados Unidos, en circunstancias que aún no son del todo claras. De esta forma, Lua se suma a la lista de actrices porno halladas muerta en menos de dos meses y medio en Estados Unidos y Canadá.

Cabe destacar que la última joven fallecida antes de Lua, Olivia Nova de 20 años, quien fue encontrada muerta en una casa de Las Vegas, Nevada, también trabajaba en la agencia de entretenimiento de adultos, LDA Direct Models.

Luego de decidir tomar una pausa de la industria del cine de adultos, Lua había ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación en West Hollywood. De acuerdo a lo que trascendió, sus familiares se encontraban muy preocupados al ver la alta cantidad de medicamentos que le fueron recetados a la joven.

Olivia Lua comenzó su carrera en el año 2016, participando en producciones de Reality Kings o Vixen.com. Sin embargo, en el mes de octubre del año pasado, Lua solicitó una pausa en sus obligaciones para tratar sus adicciones, las cuales ya la habían hecho estar en un tratamiento de tres meses.

Por esta razón, el portavoz de la agencia señaló que, aunque aún no están claras las causas de muerte de la joven, de haber mezclado sus medicamentos con drogas de uso recreativo las consecuencias podrían haber sido muy graves. Sin embargo, la teoría de la ingesta de una combinación de sustancias no ha sido confirmada.

Por otra parte, días antes de morir, Lua publicó en su cuenta de Twitter una fotografía acompañada de la frase “Los siento por todas las partes. Ya nada me asusta”.

De esta manera, suman cinco las actrices porno fallecidas en los pasados 69 días: Olivia Nova, de 20 años, encontrada muerta en su casa de Las Vegas; August Ames, de 23 años, quien se quitó la vida en diciembre; Yuri Luv, de 31 años, muerta por una posible sobredosis de drogas en diciembre; y Shyla Stylez, de 35 años, quien murió mientras dormía el pasado mes de noviembre.

Let these women inspire you to be kind, supportive, and more cognizant of others, especially in this industry of ours! You never know what another may be going through. Never forget that! Let’s cultivate an industry that cares about each other! #timesup ~ 💋 KP pic.twitter.com/SSeVfgYFCC

— Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) January 9, 2018