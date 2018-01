Una pareja de Florida, EE.UU., ha encontrado un mensaje en una botella lanzada al mar por alumnos británicos a más de 6 mil kilómetros de distancia, en la década de 1980. La carta provenía de una clase de niños en Forfar, Escocia, que lanzaron el mensaje al Mar del Norte mientras estudiaban un proyecto sobre piratas.

Fue descubierto por Ruth y Lee Huenniger contra una cerca de alambre a 150 metros del Océano Atlántico mientras inspeccionaban las luces de la calle, luego de que el huracán Irma azotara Florida el 29 de septiembre.

La pareja escribió a la escuela y, para su sorpresa, recibieron una carta de la maestra retirada que enseñaba en la clase que envió la botella. La Sra. Huenniger dijo que la botella estaba en condiciones excepcionales para toda la distancia que había recorrido. Ella dijo: “Lee la encontró después del huracán Irma, ya que estaba revisando el daño a lo largo de una valla en nuestra asociación de propietarios”.

“Era una botella grande de plástico, como una botella de Coca-Cola, estaba helada y no se podía ver muy bien en su interior. Lee no pudo quitar la parte superior, pero vio una esquina del papel cerca del cuello de la botella. La iba a poner en el basurero de reciclaje, pero decidió abrirla. Pasaron varias semanas, tal vez seis antes de que recibiéramos una respuesta. Tiramos la botella original porque pensamos que no íbamos a escuchar nada más sobre la carta”.

“Nos sorprendió gratamente cuando recibimos la respuesta de la profesora retirada que hizo clases en ese curso. La botella y la nota estaban sorprendentemente bien conservadas para haber estado en el océano por tanto tiempo”.

La profesora jubilada Fiona Cargill, de 60 años, de Newtyle en Angus, Escocia, está segura de que la carta fue escrita por alumnos de una de sus clases en los años ochenta. Ella lo ha reducido a un grupo en particular que tenía un vínculo familiar con los pescadores en Arbroath, lo que permitió que la botella fuera más hacia el Mar del Norte.

Ella dijo: “Es increíble. Estoy segura de que fue una de mis clases primarias de la década de 1980. Me gustaba enseñar un proyecto sobre piratas porque me ayudó a desarrollar muchas habilidades diferentes. Una parte de eso implicaba formar grupos, escribir una carta y enviar un mensaje en una botella al mar para ver si alguna vez regresaba. Creo que es una clase de primaria en particular porque uno de los niños estaba relacionado con un barco de arrastre en Arbroath, que tomaría la botella en su bote y la arrojaría un poco más lejos para que fuera menos probable que simplemente volviera a la orilla”.

“Desafortunadamente, no he podido encontrar al alumno que escribió la carta. Estúpidamente, me olvidé de hacer que fecharan la carta, lo que realmente habría ayudado a deducir qué curso fue”.

El mensaje fue escrito por alumnos de Chapelpark Primary School en Forfar, que se cerró en 2007 y sus alumnos se trasladaron a Strathmore y Whitehills Primaries en la ciudad.

El papel utilizado para la carta estaba envuelto en plastico para evitar daños causados por el agua mientras viajaba en el mar.

¿Has pensado en enviar un mensaje en una botella? ¿Qué escribirías?

Fuente: Dailymail