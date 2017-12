De acuerdo a la astrología, hay ciertas características de algunos signos que los hacen más propensos a cometer infidelidades. Según el sitio NuevaMujer, si tu pareja es alguno de los siguiente signos zodiacales es muy probable que seas víctima de un engaño en 2018.

Géminis

Los Géminis se dejan llevar mucho por las emociones. Por eso, tienden a confundirse con facilidad. Necesitan diversión y sorpresas en la relación, de lo contrario, se aburrirán con facilidad y se marcharán.

Cáncer

A los Cáncer les gusta jugar con fuego pues son un signo muy emocional que se deja llevar por sus impulsos. Las personas que son del signo Cáncer tienen una personalidad muy coqueta que los hace querer llevar su sensualidad al límite. Esto puede provocar que piensen en aventurarse en lo prohibido.

Escorpio

Las personas que este signo zodiacal tienen una naturaleza sensual que puede jugarle una mala pasada en las relaciones de pareja. Esto ocurre porque para los Escorpio resistirse a las tentaciones es una tarea titánica.

Libra

Las personas que son Libra pueden ser sumamente indecisas y precisamente esa cualidad es la que se pone frente a su persona a la hora de cometer una infidelidad. ¿Lo hago o no lo hago? Muchas veces vive una fantasía en su mente durante años, pero no se atreve a llevarla a cabo para no poner en peligro su relación. Sin embargo, no te confíes, sabrá tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal.

Sagitario

Los sagitarios tienen una naturaleza que atrae la tentación. Si esto se combina con una relación en la que las personas de este signo zodiacal sienten que su libertad es coartada, lo más seguro es que se deje llevar por la pasión y se busque a alguien más afín a su personalidad.