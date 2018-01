#pijamastyle 😍❤️ #noparecepijamaESunpijama Y decía la profecía ….”si sales así en Italia te verás estupenda… pero si lo haces en Chile te veras ridicula ….” 🔮🧐 ¿Quién estará equivocado de conceptos…🤔🤔🤔 bueno por si las moscas …. yo salí así en Qatar jajajaja 💁🏼‍♀️😁😁😁✌🏻✌🏻✌🏻 #mywholeoutfitisdsquared

A post shared by Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) on Jan 7, 2018 at 11:59pm PST