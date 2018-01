Hoy quise hacer la versión 2018(los tatuajes son la evidencia y mi mirada mas madura) Hace 15 años acepté la aventura de personificar a #graciaperez para en cine en la película #losdebutantes (hoy reversionamos la fotografía con @nataliabelmarolmos ) Una pelicula de @awaissbluth que marcó un antes y un después en términos de destape total en una sociedad que aún no digería del todo un nuevo chile, un nuevo pais que cada vez , aunque de a poco iba conectandose con la manera de sumarse a lo que se iba pasando a nivel mundial. Un quiebre ,un avance que nos mantendría concientes de las diferencias y como lograr coexistir para avanzar. Una película catalogada para mayores de 18 años , con escenas muy fuertes y desgarradoras. Un elenco impecable con grandes talentosos compañeros y una producción y dirección a la altura . Un honor para mi Este es mi homenaje a 15 años de su estreno (2003) y de como esta película cambió mi vida. Una locura hecha con amor Ph y prod : @nataliabelmarolmos Make up : @gorankurtemakeupartist Video : @lipivegas Iluminación y edición : @panchocarvajalfotos Asistente make Up : @cesarsalazar92

