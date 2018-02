Pato Laguna fue criticado tras su participación en La Divina Comida de Chilevisión por la entrada que sirvió. A juicio de los televidentes, el plato preparado por el modelo chileno era demasiado “pobre”.

El nuevo capítulo del programa contó con la participación de las actrices Loreto Valenzuela y Elvira Cristi, del veterinario Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez y de Laguna, quienes debían disfrutar como comensales y lucirse como anfitriones.

La primera en cocinar fue Valenzuela, recordada por su personaje de villana en la teleserie Amanda, posteriormente fue el turno del modelo y militante de la UDI quien no sorprendió gratamente.

Laguna ofreció un “Rollo Parlamentario” que incluía lechuga, mayonesa y jamón. La comida fue catalogada de “simple” y “pobre” con los televidentes, quienes destacaron la poca destreza del modelo en la cocina.

Como segundo plato, Laguna ofreció un “Laguneitor envuelto”, que consistía en un rollo de carne relleno con jamón y espinaca. Finalmente decidió preparar como postre un “Modelo de manzana”, sin embargo olvidó la receta y solicitó la ayuda de su mamá en el proceso.

Los televidentes consideraron que la entrada de Laguna fue “pobre” y manifestaron sus opiniones a través de Twitter. Además criticaron que dentro de sus preparaciones no consideró una opción vegetariana para Elvira, quien no come carne.

“La entrada del Pato Laguna bien floja, por eso le puso rollo parlamentario”; “Pucha que me he reído con Pato Laguna, definitivamente la cocina no es lo suyo”; “El Pato Laguna hizo puros rollos, los 3 platos. Tiene una fijación ahí”; “El menú de Pato Laguna es tan simple que me parece que hasta yo podría prepararlo. Voy a copiarlo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en Twitter.

La entrada del Pato Laguna bien floja por eso le puso rollo parlamentario 😂😂😂😂#LaDivinaComida — Alejandra González (@Alejandra23_01) February 4, 2018

Pucha que me he reído con Pato Laguna, definitivamente la cocina no es lo suyo 😂 #LaDivinaComida — Carolina Huencho (@caro_huencho) February 4, 2018

#LaDivinaComida que risa los nombres de los platos de Pato Laguna jajajaja "el negro de whatsapp" — Belén Valdivia (@mbelenvv) February 4, 2018

El Pato Laguna hizo puros rollos, los 3 platos. Tiene una fijación ahí 🤣 #LaDivinaComida — MetalBere (@MetalBere) February 4, 2018

La fijación de Pato Laguna con los rollos ah! #LaDivinaComida — Gaby Galleguillos (@gabrielagawi) February 4, 2018

#LaDivinaComida jajajaj q 80tera la entrada de pato laguna….igual niun brillo — carolina villanueva (@echoess2002) February 4, 2018

La Elvira quedará con hambre en la casa del pato laguna #LaDivinaComida — Ale Velastín (@alesiamv) February 4, 2018

Bien paaaaabre la entrada del Pato Laguna. Es más cuica la palta reina 😂😂😂😂 #LaDivinaComida — Eduardo Villagrán (@eduvillagranf) February 4, 2018

El menú de Pato Laguna es tan simple que me parece que hasta yo podría prepararlo. Voy a copiarlo. #LaDivinaComida — Un Hombre Fantástico 🤘 (@carloscanalesv) February 4, 2018

Impresionante la entrada de pato laguna 😨#LaDivinaComida — carolinaundurraga (@carolinaundurr) February 4, 2018

Con información de Pagina 7