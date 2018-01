Ha pasado un año desde entonces, pero ha sido ahora cuando Paty Maldonado ha decidido revelar el desencuentro que vivió con el ex chico reality Joaquín Méndez cuanto este se acababa de integrar al matinal ‘Mucho Gusto’.

En su participación en el nuevo programa de CHV, ‘La Noche es Nuestra’, la panelista respondió sin tapujos a las preguntas de Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal y contó además diversas anécdotas de su vida que sorprendieron a todos.

De acuerdo a lo narrado por Maldonado, nada más llegar al matinal el joven le tiró una talla -al parecer por orden de producción- que no le sentó nada bien, por lo que decidió dejarle las cosas claras desde el primer momento.

Desde entonces, ambos mantienen una excelente relación. Esto es lo que contó la panelista en CHV, en declaraciones recogidas por Glamorama:

Pamela Díaz: “(Joaquín Méndez) Va a tu casa y se queda en tu casa”



Felipe Vial: “Él es bueno para los besos, Paty, yo lo he visto que te da hartos besos”



Patricia Maldonado: “Joaquín es un dulcito. Nos conocimos con Joaquín y él tuvo la mala ocurrencia de tirarme una talla sin conocerme”.



Jean Philippe Cretton: “¡Craso error!”

Maldonado: “Craso error. Él fue a hacer una cosa afuera, sacó una cara mía, había niños y les decía: ‘¡Ah! ¡Los vengo a asustar con la vieja! ¡Vean a la vieja!’”

Vial: “Como el Cuco”

Yamila Reyna: “Pero eso fue irrespetuoso”

Maldonado: “Y yo estaba en el estudio”

Vial: “Y esperaste ahí”

Maldonado: “Entonces, okey, ‘¿quién es este niño?’, pregunté yo. ‘Joaquín, el chiquillo del reality’. ‘Ah, me acuerdo de haberlo visto en el reality’ . Llegó y esperé que nos fuéramos a comerciales”

Díaz: “¿Y qué le dijiste?”

Maldonado: “Yo le dije: ‘Mire mijito’. En buenas palabras… (risas en el panel)”

Díaz: “Sí, me imagino”

Vial: “Lógico, para que aprendiera”

Cretton: “Te acercaste y le dijiste ‘¿qué sucede?’”

Maldonado: “’Mijito’, le dije yo. ‘Eso no se hace pues mi amor. Usted tiene que respetar, mis años de experiencia tiene que respetar, no los vamos a tirar a la basura. ¡Son 59 años que yo llevo en este asunto!”

Vial: “Modestamente”

Maldonado: “’Entonces usted’, le dije, ‘no puede venir a decir… ¡Qué te pasa conche…!’”

Díaz: “¡Ay! ¡¿Qué te dijo él?””

Maldonado: “¡Cabro… ¿A quién le hay ganao voh?!” (Maldonado simula un reto lleno de garabatos)

Reyna: “Pero enojada, enojada en serio”

Maldonado: “Ah no, yo emputecida”

Reyna: “¿Y él qué hizo?”

Maldonado: “‘¡Y no te vuelvas a meter conmigo en tu puta vida! Porque vas a cometer el error más grande de tu vida, y te lo digo ahora delante de todo el mundo’”

Vial: “¡Además con esa voz! Y todo el mundo así…”

Maldonado: “Entonces el pobre me dice…”

Cretton: “Como que me puse nervioso hasta yo”

Reyna: “Qué incómoda la situación”

Maldonado: “Y me dice: ‘Perdóname. Lo que pasa, señora, es que el productor me dijo que yo le dijera todo eso’. ‘¡¿O sea que el productor te dice que me pegues un balazo en la cabeza, tú me pegas un balazo porque el productor te dice esto?! No papito’, le dije yo. Y nunca más”

Díaz: “Fue tu compañero de teleserie. ¡Pobre!”

Maldonado: “Y él hizo todo lo posible por ir conquistándome”

Díaz: “Y te conquistó”

Maldonado: “Y me conquistó de una manera que hoy día, de verdad, yo lo adoro. Ahora yo le aguanto que me diga cosas, porque yo misma le doy material. Pero yo le doy material”