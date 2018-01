Una noticia que nos enseña que la vida puede darnos buenas sorpresas a pesar que estemos en situaciones complicadas, como la que vivió Shia Yearwood.

La mujer es madre de dos hijos y con apenas 24 años el padre de los niños le impuso una orden de restricción. Ella violo esta orden ya que según su declaración deseaba ver a sus hijos a pesar de la restricción, como consecuencia fue denunciada y se entregó voluntariamente a la policía, quienes hicieron el procedimiento de tomar sus huellas digitales y fotografía correspondiente, que fue lo que la convirtió en viral.

SHIA MILAN YEARWOOD got their #mugshot posted to Charlotte Mugshots https://t.co/huzylGYJ8m pic.twitter.com/YloQz5B779 — Charlotte Mugshots (@CharlotteMugs) January 3, 2018

Fue en la página “Charlotte mugshoots“, que publica las fotografías de personas que son arrestadas, que se hizo viral la imagen de Yearwood de forma inesperada. Con el pasar de los segundos, cientos de usuarios comenzaron a preguntar quién la había peinado, ya que las trenzas que tenía en su cabeza eran realmente perfectas.

Muchos de lo que vieron la foto comenzaron a preguntarse: “¿Quién la peinará?”, “Amo sus trenzas”, “Amo su pelo”, fueron sólo algunos de los comentarios que aparecieron en la red de microblogging.

Debido a los positivos comentarios que recibió, Shia contó su historia en BuzzFeed News, donde aclaró que las trenzas se las realiza ella misma. La técnica se la enseñó su abuela cuando ella apenas tenia 7 años, desde entonces se gana la vida trenzando el cabello.

Sin embargo y a pesar que ganó muchos clientes gracias a la fotografía, no deja de ser vergonzoso que fuera una imagen que tomaron cuando fue capturada.

“Es más vergonzoso porque no es que me volviera viral solo. Está adjunto a una foto policial, por lo que la percepción de la gente sobre mí puede cambiar, y eso es lo único que no me gustó. Una vez que ven una foto policial eres automáticamente culpable y eso no es cierto”.