El caso nos demuestra la fidelidad de los animales con sus dueños.

Una noticia que nos recuerda a la película Hachiko en que un perro sigue esperando a su dueño en una estación de trenes a pesar que este falleció de un ataque al corazón.

Un caso similar es el de un perro en Andacollo, que ha visitado la tumba de su dueño a pesar que murió hace dos años.

El dueño del fiel animal era Florencio Toledo quien falleció en abril del año 2016 y la devoción con que el perro vuelve todos los días al pie de su tumba a sorprendido a todos los locatarios de la comunidad de Andacollo.

Así lo atestigua el encargado del cementerio de la localidad al medio El observa todo, que ha visto como la mascota va todos los días y pasa largas horas en el recinto.

“El perrito quiere estar solamente cerca de su amo, lo hacemos salir y vuelve, busca siempre la oportunidad para estar cerca de su ser querido. Las personas de le dan comida, pero no acepta, solo agua y en ciertas ocasiones, pan. Está muy deprimido y triste. Primera vez que veo que un perrito permanece fielmente al lado de su dueño estando este en un nicho”, comentó el encargado del cementerio.

También la presidenta de Agrupación de Fomento del Desarrollo, Tenencia y del Cuidado de Animales, Afodec, Dinka Guajardo hablo de la fidelidad de animal, la cual puede llegar a ser por siempre si no encuentra un nuevo amo.

“Muchos personas piensan que los animales no tienen memoria y si la tienen, ellos recuerdan muy bien a sus amos. Este perrito no va a cambiar sus hábitos, a no ser que llegue una persona que le demuestre el mismo cariño que su dueño, lo más probable que él esté hasta sus últimos días rondando el cementerio”, comentó Dinka Guajardo, quien junto a las personas de las florerías tratan de ayudarlo con medicinas y comida.