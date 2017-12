‘Perdona Nuestros Pecados’, la nocturna estrella de Mega, sigue cosechando una gran audiencia. Este lunes se emitió un nuevo capítulo que fue seguido con detalle por los televidentes, conscientes de que se acerca el final de la primera temporada y que la trama se encuentra en un momento crucial.

Luego de que el Padre Reynaldo -interpretado por Mario Horton- lograra dar con el paradero de Eva, María Elsa viajó inmediatamente hasta el puerto para poder conocer a su hija.

Pero a pesar de ello, la atención de los televidentes se centró en esta ocasión en la escena protagonizada por Silvia (interpretada por Francisca Gavilán), quien se encontraba en una comida familiar junto con Camilo (Etienne Bobenrieth) y Nora (Lorena Capetillo).

La aversión de Silvia a la relación entre su hijo y Nora quedó patente una vez más cuando esta rechazó la invitación hecha por la joven a una salida entre ellos y Lamberto (Andrés Velasco). Ante la interrogativa de su podían invitar a María Elsa, Silvia volvió a manifestar su rechazo.

Cuando se quedaron solos, Lamberto de preguntó porque sentía ese rechazo ante el personaje interpretado por Lorena Capetillo, cuestión ante la que Silvia respondió tajante:

“Porque no me gusta, no me gusta nada en ella. Es terca como una mula, es arrebatada y quiere hacer lo quiere, se le nota a la legua que es Quiroga, no la soporto”.