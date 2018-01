La policía ha divulgado detalles sobre la muerte de la cantante Dolores O’Riordan, y ante la pregunta que se hace todo el mundo sobre lo repentino de su muerte, los uniformados han confirmado que no se trata de una muerte sospechosa.

La cantante de 46 años, de la clásica banda The Cranberries, fue encontrada muerta ayer por la mañana en el Hotel Hilton en Park Lane, Londres. Un portavoz de la policía metropolitana ha confirmado que la muerte de Dolores no es sospechosa y se compilará un informe para un forense.

Una amiga cercana y colega de Dolores, que habló con ella antes de morir, afirmó que estaba “llena de vida, bromeando y emocionada”. En los días previos a su muerte, Dolores estaba en Londres grabando una versión del éxito de The Cranberries, ‘Zombie’, con la banda de metal Bad Wolves. La noche antes de su muerte, su jefe de sello discográfico, Dan Waite, contó que recibió una llamada de ella. Waite, director gerente del sello discográfico Eleven Seven Music, emitió un comunicado ayer, diciendo:

“La noticia de que mi amiga Dolores ha muerto me sorprendió profundamente. Trabajé con The Cranberries en Universal Records y me he mantenido en contacto desde entonces. Dolores me dejó un mensaje de voz justo después de la medianoche de anoche en que decía lo mucho que amaba la versión de Zombie de Bad Wolves. Ella estaba deseando verme en el estudio y grabar voces. Sonaba llena de vida, estaba bromeando y emocionada de vernos a mí y a mi esposa esta semana. La noticia de su muerte es devastadora y mis pensamientos están con Don, su ex marido, sus hijos y su madre”.

The Cranberries se formó en 1989, Dolores O’Riordan fue una incorporación tardía a la banda y reemplazó al cantante original Niall Quinn. Se hicieron aclamados internacionalmente en la década de 1990 con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can not We? y pasó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo. Una pérdida lamentable para muchas generaciones que han seguido la carrera de esta cantante y los éxitos de The Cranberries.