Es el caso de la comisaría de policía de Yorkshire que logró atrapar a 21 delincuentes utilizando un ingenioso método similar al que emplea Clancy Wiggym y sus agentes en la mítica serie que emite ‘Atresmedia’. Una iniciativa muy aplaudida en las redes sociales y que se ha hecho viral en pocas horas.

La creativa propuesta se bautizó como ‘Operación Holly’ (Operación Acebo) y consistió en enviar tarjetas de compañías ficticias que ofrecían cestas con productos navideños gratuitos a los malhechores que, para recibirlos, solo tenían que confirmar una dirección y hora de entrega. En lugar de las cestas prometidas, cada timador o estafador se encontró con un policía en su puerta.

En solo dos días, los agentes arrestaron a más de 20 personas buscadas por conducción temeraria y delitos relacionados con drogas, robos y fraudes

En el caso de la serie (capítulo titulado ‘Lisa, la escéptica’, de la novena temporada), los agentes mandaban a todos aquellos que se habían saltado la ley en Springfield una papeleta falsa que prometía regalarles una lancha a motor. Cuando los bandidos acudían a por su premio eran detenidos. Homer, padre de la familia, también acaba cayendo en la trampa por el impago de más de doscientas multas de tráfico.

En tan solo dos días los agentes arrestaron a más de veinte personas buscadas por conducción temeraria y en estado de embriaguez, delitos relacionados con drogas, robos y fraudes. Se desconoce si realmente el plan surgió gracias al capítulo de la serie, pero las redes sociales no lo han dejado pasar por alto y los usuarios de Twitter han hecho sus comparaciones.

South Yorkshire Police sent cards to suspects saying they had been selected to receive a free hamper but arrested them when they came to collect ithttps://t.co/tAS2BOSzqh

— Press Association (@PA) December 22, 2017