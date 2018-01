Una avalancha de críticas recibió el ex jugador y entrenador de fútbol, Leonardo “Pollo” Véliz. Todo esto luego de que en un polémico posteo en Twitter, que posteriormente borró, en que dio su opinión sobre la actitud de las mujeres cuando las piropean “da miedo tirarle un piropo ahora a una mujer. Te puede caer una denuncia”.

Para continuar con la misma línea de pensamiento, el hombre continuó diciendo “no seamos hipócritas. ¿Para qué se viste atractiva una mujer? ¿Sólo para mirarse al espejo? No. Es para que la admiren con los ojos y adulen con un piropo. Lo demás es verso”.

Cuando digo " piropo" es un halago a la belleza y no con otra intención. La grosería no está en mi manual del caballero. Es cosa de leer mi TW Y FB. — leonardo veliz (@pollovel) January 10, 2018

Debido a lo provocador de estos mensajes, las respuestas de los usuarios de Twitter fueron contundentes y criticaron fuertemente la forma de expresarse de Veliz ante un suceso tan repudiable como el acoso disfrazado de piropo.

Y al parecer gracias a estas criticas los comentarios fueron borrados de la cuenta del “Pollo” y pidió “disculpas a las mujeres de Chile”, además hizo frente a las críticas y defendió sus comentarios, asegurando que lo que dijo “no es ser acosador, ni caliente, ni califa”.

Según declaro a Emol sus tuit tenían un tono irónico y no pretendía ofender a nadie “Siempre escribo mis tuits con cierta ironía (…) No somos de fierro, somos de carne y hueso, y así nos hizo un ser supremo. Pero eso no es ser acosador, ni caliente, ni califa, como me tratan ahí en las redes sociales”, puntualizó.

“Esto no es una cosa de decirle a una mujer ‘mijita rica quiero acostarme contigo‘… Es el piropo elegante, donde la mujer se sienta bien. Tú vas a la fiesta y le dices ‘oye, qué lindo tu vestido, te queda bien’. ¿Eso te va a molestar?”, enfatizó Véliz.

“Yo aquí no estoy abogando por los acosadores(…) Veo a unas mujeres lindísimas, desde abuelitas hasta nietas, y todas se producen para andar lindas (…) Estamos muy sensibles. Están sensibles las mujeres y sensibilizaron a los hombres, y son ellos los hipócritas” finalizó Veliz.