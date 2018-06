Ante la política migratoria y comercial del Jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, los ciudadanos de ses país se dieron a la tarea por diversos medios de expresar su rechazo al gobierno.

El pasado sábado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders publicó en su cuenta de Twitter que la noche anterior, la dueña del restaurante Red Hen de Lexington (Virginia, EE.UU.) se negó a servirle a ella y a siete miembros de su familia por “trabajar para el presidente Trump”, echándolos posteriormente del local.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018