El software del año pasado afectó al iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus y SE, mientras que el nuevo iOS 11.2 también afectará al iPhone 7 y 7 Plus.

“Nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia a los clientes, lo que incluye el rendimiento general y la prolongación de la vida útil de sus dispositivos. Las baterías de iones de litio se vuelven menos capaces de satisfacer las demandas de corriente pico cuando, en condiciones de frío, tienen una carga baja de la batería o cuando envejecen con el paso del tiempo, lo que puede ocasionar que el dispositivo se apague inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos”, admitió Apple en un comunicado.

El año pasado lanzamos una función para iPhone 6, iPhone 6s y iPhone SE para atenuar los picos instantáneos sólo cuando es necesario para evitar que el dispositivo se apague inesperadamente durante estas condiciones. Ahora hemos ampliado esta función a iPhone 7 con iOS 11.2, y planeamos ampliar el servicio a otros productos en el futuro”, agregó.

Desde hace tiempo, varios clientes de Apple han criticado que sus teléfonos suelen ser más lentos luego del lanzamiento de modelos más nuevos. Sin embargo, la empresa niega que esto se deba a una estrategia comercial para incentivar la compra de sus nuevos productos.