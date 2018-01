El FBI ha reabierto su investigación sobre la fuga de tres reclusos que escaparon de Alcatraz en 1962, luego de recibir la carta de un hombre que afirma ser uno de los fugitivos y que ahora tiene ochenta años.

Los hermanos John, Clarence Anglin y Frank Morris escaparon de su celda en la prisión el 11 de junio de hace 56 años, desaparecieron en las aguas turbias de la bahía de San Francisco y nunca se los encontró, lo que llevó a muchos a creer que se ahogaron. Una carta escrita a mano, enviada a las autoridades en 2013, pero que se hizo pública recién esta semana, sugiere que al menos uno de los hombres, John Anglin, aún puede estar vivo.

La carta dice:

“Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos lo logramos esa noche, ¡pero apenas!

Frank falleció en octubre de 2005. Su tumba está en Alejandría con otro nombre. Mi hermano murió en 2011.

Si anuncian por TV que se me promete, primero, que iré a la cárcel por no más de un año y recibiré atención médica, le responderé para informarle exactamente dónde estoy. Esto no es una broma, es verdad real y honesta.

Podría decirle que durante siete años viví en Minot, Dakota del Norte, en Fargo, de 1990 a 2005. Viví en Seattle la mayor parte de mis años después de la fuga. Estoy en el sur de California ahora”.

En la carta, afirma que tiene cáncer e intenta llegar a un acuerdo con la policía, ofreciéndole regresar a prisión por un año a cambio de recibir tratamiento médico. La afirmación de la carta de que Anglin tenía 83 años en ese momento sería correcta dado que nació en 1930, alimentando la especulación de que los fugitivos llegaron vivos a la costa y que han estado libres durante el último medio siglo. Sin embargo, sus preocupaciones acerca de su salud significan que también es probable que ya esté muerto a estas alturas. El FBI dice que la carta es la evidencia más reciente que obligó a la agencia a reabrir el icónico caso. La carta fue enviada a la estación de Richmond del Departamento de Policía de San Francisco en 2013.

Su escape de 1962 de Alcatraz es legendario y han persistido los rumores de que los hermanos sobrevivieron a su cruce de la Bahía de San Francisco. La madre de Anglin supuestamente recibió flores en su cumpleaños de un benefactor misterioso durante años después de la fuga. Y una historia sugiere que los Anglins asistieron a su funeral disfrazados.

Fue el 11 de junio de 1962, que Morris y los hermanos Anglin, todos ladrones de bancos, hicieron su astuta escapada que fue la base de la película Escape From Alcatraz de 1979.

Habían pasado meses cavando túneles a través de las paredes de sus celdas. Luego, en la noche del 11 de junio, llenaron sus camas con elaboradas cabezas ficticias hechas de yeso, pintura y cabello humano real para engañar a los guardias.

El trío se introdujo a través de una red de tuberías hasta el techo. Usaron un conjunto de abrigos de lluvia y chalecos salvavidas inflados, robados durante los meses anteriores y navegaron hacia el continente. A la mañana siguiente, los guardias encontraron solo las cabezas hechas de yeso en sus camas.

Durante los siguientes diez días se montó una gran búsqueda por aire, mar y tierra, pero no se encontraron rastros de los reclusos que escaparon. Los restos de su balsa fueron encontrados en la Isla Ángel, pero el FBI concluyó que los tres hombres probablemente se ahogaron después de que no se reportaron robos de ropa o automóviles en la isla.

El escape se convirtió en una película, en 1979, titulada ‘Escape from Alcatraz’ protagonizada por Clint Eastwood como Frank, Jack Thibeau como Clarence y Fred Ward como John.

Los Marshals de los EE. UU., Que es la única agencia que investiga el caso hoy, dice que el laboratorio del FBI examinó la carta en busca de huellas dactilares y ADN, y la letra manuscrita. Los resultados no fueron concluyentes.

¿Lograrán alguna vez resolver completamente el caso de estos fugitivos?

