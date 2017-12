Karol Lucero, el ex chico Yingo y actual panelista de Mucho Gusto, reveló por accidente que hizo con el regalo le obsequió su “amigo secreto” en el matinal.

El comentario fue realizado por Lucero durante la mañana de este martes y tuvo una mala recepción por parte de los televidentes, quienes criticaron la actitud del joven.

La confesión se realizó en medio del matinal, cuando Lucero explicó que no le gustó para nada el regalo que le hizo su amigo secreto del programa.

La persona que le dio el polémico presente al reciente comunicador fue Clarisa Muñoz, periodista del espacio matutino de Mega, quien con las mejores intenciones le obsequió un cortador de pizzas en forma de bicicleta.

“Es que yo no como pizzas (…)no era femenino, pero no era de mi gusto” dijo en primera instancia Lucero ante las cámaras.

Las reacciones no se hicieron esperar y Muñoz apareció en pantalla para explicarle que la elección del regalo fue un proceso complicado.

“¿Tú sabes el desafío que es encontrar un regalo para un pequeño millonario, para un magnate de las comunicaciones?”, dijo la periodista.

El tema estaba lejos de ser una anécdota polémica, sin embargo el micrófono le jugó una mala pasada a Lucero, ya que se le quedó abierto cuando explicaba lo que realmente hizo con el regalo que le dio su compañera.

“Lo peor es que el regalo de la Clarisa lo regalé wn”, dijo Karol ante la sorpresa de los televidentes, quienes criticaron el comentario del panelista de Mucho Gusto.

Revisa el momento a continuación:

Mucho gusto – El audio delató a Karol ¡TE PILLAMOS KAROL! Al loquillo se le quedó el micrófono abierto y reveló que regaló el presente que le hizo Clarisa 🤣😣 #MuchoGusto Posted by Mucho Gusto on Tuesday, December 26, 2017

Con información de Lima Limón.