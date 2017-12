¿Quieres aprender un nuevo idioma en 2018? ¿Ha hecho esta resolución antes, solo para darte por vencido? Eso es totalmente normal. Cumplir con tu objetivo puede ser difícil a veces, pero será mucho más fácil si la próxima vez que lo intentes tienes estos 7 trucos bajo la manga.

1. Tómalo con calma

Cuando se trata de resoluciones de Año Nuevo, tenemos la tendencia a volvernos un poco locos. Queremos lograr todo lo que aún no hemos logrado hacer en la vida en las primeras semanas de enero. El comportamiento opuesto es aún más peligroso: “Comenzaré mañana” o “el próximo lunes” o “el próximo año”. Y luego viene el año nuevo y, con resaca de las festividades, decides posponerlo nuevamente. Afortunadamente, hay un camino sano entre estos dos extremos.

De acuerdo con especialistas en aprendizaje de idiomas es mejor desarrollar una rutina de estudio con al menos una sesión de 15-20 minutos cada día. Manténgalo constante durante todo el año y cumplirá su resolución sin perder el tiempo.

¡La regularidad es la clave del éxito! Además de aprender algo nuevo todos los días, dividir el aprendizaje en sesiones pequeñas le da a su cerebro la oportunidad de procesar y retener todo mejor que si realiza sesiones de aprendizaje de 5 horas a intervalos irregulares.

Y aquí hay un pequeño secreto: no tienes que esperar el año nuevo para abordar tu resolución. ¡Incluso puedes comenzar tu nueva rutina diaria ahora mismo!

2. No olvides por qué tomaste tu resolución

Mantener la motivación es crucial para mantenerse fiel a tu resolución. Entonces, para mantener su entusiasmo, no pierdas de vista por qué decidiste tomar dicha resolución. Si todavía es un poco confuso, ¡podemos ayudarte!

No hay escasez de buenas razones para aprender un idioma:

-Es bueno para tu cerebro ¡Tan bueno que, según varios estudios, puede prevenir la demencia y el Alzheimer además de mejorar tu memoria!

-Puede darte un impulso profesional o ayudarte a obtener el trabajo de tus sueños.

-Te convierte en un viajero experto: ahorra dinero donde los turistas son estafados, y descubre gemas escondidas que solo puedes encontrar hablando como los lugareños.

3. No te rindas cuando se pone difícil

Entendamos bien: aprender un idioma nuevo no es como jugar un videojuego. A menos que seas un genio del lenguaje, llegar a ser fluido requerirá mucho esfuerzo y planificación. Si estás empezando desde cero, seguramente puedes esperar algunos desafíos en el camino.

Por ejemplo, “¿Cómo puedo aprender a conjugar un verbo si todavía no conozco los pronombres?” o, “¿Cómo puedo practicar cuando estoy demasiado asustado para decir algo incorrecto?”

La falta de vocabulario y el sentimiento de intimidación son dificultades comunes que los estudiantes de idiomas a veces enfatizan. Pero estos no son obstáculos insuperables, solo baches en el camino. ¡Así que no te rindas! Notar un obstáculo es una señal de que estás progresando.

La próxima vez que te sientas atrapado con su nuevo idioma, mira hacia atrás el mes anterior y cuenta las cosas que ahora sabes y antes no sabías. ¿Las cosas parecían difíciles cuando las conociste? Correcto, pero ya no son tan difíciles, ¿verdad? Así que date crédito por el progreso que has logrado y no te rindas cuando no comprendas nuevo material de inmediato.

4. Gestiona tus expectativas para evitar decepciones

La mejor manera de evitar por completo la decepción es no tener expectativas en absoluto. Pero si has tomado una resolución para aprender un idioma, obviamente esperas llegar a algún lugar, ¿verdad? Claro, pero seamos realistas aquí.

Esperar ser fluido después de aprender durante una semana es simplemente absurdo. Así que no te presiones para lograr lo imposible (a menos que quieras estar decepcionado).

Pero, ¿qué hay de poder ordenar una comida en un restaurante después de aprender a diario, diligentemente, durante aproximadamente 3 semanas? Bueno, eso es bastante posible. Se sabe que después de al menos un mes ya tendrás avances importantes en el idioma que estás aprendiendo.

5. Dedícale tiempo, pero se realista ¿El aprendizaje de un nuevo idioma en 2018 es solo una de tus resoluciones, junto con aprender a codificar, ir al gimnasio y atracones viendo las nuevas temporadas de tus 27 series favoritas de Netflix? Bueno, tendrás que priorizar.