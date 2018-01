Radiografía del auto usado en 2017

Chileautos, el sitio web número 1 de Chile en la compra y venta de autos usados, realizó una radiografía del auto usado sobre la base de las publicaciones durante el año 2017 (810.000 publicaciones) y búsquedas realizadas durante el año 2017 (más de 800 millones de búsquedas).

Este estudio arrojó los siguientes resultados.

1.- Las marcas más buscadas en 2017 fueron:

1 Chevrolet 146.317.092

2 Hyundai 109.777.087

3 Toyota 105.734.426

4 Kia 82.039.647

5 Nissan 79.063.329

2.- Las marcas más publicadas en 2017 fueron:

1 Chevrolet 86.400

2 Hyundai 62.490

3 Toyota 49.688

4 Kia 49.270

5 Nissan 44.784

3. Carrocerías más buscadas en 2017

Búsquedas

Búsquedas Carrocerías Mujeres Hombres Total Sedan 20% 24% 23% Hatchback 27% 19% 21% SUV 23% 19% 20% Otros 30% 38% 36% Total 100% 100% 100%

4. Carrocerías más publicadas en 2017

Publicaciones

Publicaciones Carrocerías Mujeres Hombres Total Sedan 24% 27% 25% Hatchback 28% 22% 23% SUV 21% 19% 21% Otros 28% 33% 31% Total 100% 100% 100%

5.- Los modelos más buscados en 2017 fueron:

A) Sedanes

1 Hyundai Accent 13.919.178

2 Toyota Yaris 13.784.414

3 Hyundai Elantra 7.750.739

4 Toyota Corolla 7.672.560

5 Chevrolet Sail 7.305.608

B) Hatchback

1 Chevrolet Spark 8.588.748

2 Suzuki Swift 8.553.272

3 Peugeot 206 6.903.924

4 Toyota Yaris 6.848.643

5 Chevrolet Corsa 6.643.214

C) SUV

1 Hyundai Santa Fe 11.268.803

2 Hyundai Tucson 9.363.871

3 Toyota Rav4 8.382.654

4 Suzuki Grand Nomade 7.801.374

5 Kia Sportage 7.160.366

6.- Los modelos más publicados en 2017 fueron:

A) Sedanes

1 Hyundai Accent 7.769

2 Toyota Yaris 6.911

3 Chevrolet Sail 6.308

4 Hyundai Elantra 4.514

5 Toyota Corolla 4.424

B) Hatchback

1 Chevrolet Spark 8.987

2 Suzuki Swift 4.784

3 Nissan Qashqai 3.948

4 Chevrolet Corsa 3.907

5 Kia Morning 3.795

C) SUV

1 Hyundai Santa Fe 6.944

2 Hyundai Tucson 5.643

3 Suzuki Grand Nomade 4.952

4 Toyota Rav4 4.924

5 Kia Sportage 4.528

7.- Los autos más publicados por mujeres fueron:

A) Sedanes

1 Hyundai Accent 818

2 Toyota Yaris 780

3 Chevrolet Sail 680

4 Hyundai Elantra 397

5 Chevrolet Aveo 389

B) Hatchback

1 Chevrolet Spark 1.475

2 Suzuki Swift 698

3 Chevrolet Corsa 628

4 Peugeot 206 515

5 Toyota Yaris 456

C) SUV

1 Hyundai Santa Fe 722

2 Hyundai Tucson 605

3 Suzuki Grand Nomade 572

4 Toyota Rav4 526

5 Suzuki Grand Vitara 467

8.- Autos más publicados por hombres fueron:

A) Sedanes

1 Hyundai Accent 4.072

2 Toyota Yaris 3.787

3 Hyundai Elantra 2.394

4 Toyota Corolla 2.300

5 Chevrolet Sail 2.258

B) Hatchback

1 Chevrolet Spark 3.555

2 Suzuki Swift 2.474

3 Chevrolet Corsa 2.393

4 Peugeot 206 2.272

5 Toyota Yaris 1.984

C) SUV

1 Hyundai Santa Fe 3.382

2 Hyundai Tucson 2.661

3 Suzuki Grand Nomade 2.525

4 Toyota Rav4 1.988

5 Suzuki Grand Vitara 1.865

Si bien tanto en publicaciones como en búsquedas los sedanes ocupan la primera preferencia, esto se debe al comportamiento de los hombres (que son los que más buscan y publican vehículos en Chileautos).

Según Andrés Cooper, gerente general y socio fundador de Chileautos, “las mujeres tienden a publicar y buscar más hatchbacks, seguramente debido al diseño y a la maniobrabilidad por ser autos más pequeños, ideal para ciudades; mientras que en segundo lugar, buscan y cotizan más SUV, principalmente por la seguridad que les da la altura de este tipo de vehículos a ellas y a sus familias”.

9.- El color de auto preferido por los chilenos en 2017 fue (en base a las búsquedas):

1 Blanco 137.106

2 Gris 63.754

3 Negro 46.843

4 Rojo 43.415

5 Plata 31.748

6 Azul 25.122

Este resultado muestra que los chilenos siguen siendo conservadores a la hora de elegir el color de sus vehículos y coincide el ranking mundial realizado por la firma Axalta que estableció que el blanco fue el color más elegido por los compradores de automóviles 0 km en todo el mundo, con un 39% de las ventas en 2017.

10.- Respecto a la renovación de los vehículos, el kilometraje promedio de los autos publicados y vendidos se distribuye de la siguiente manera:

a) Distribución por kilometraje de todos los vehículos publicados

KM vehículos publicados en 2017 Tramo Km % 5.000-9.999 1,3% 10.000-19.999 3,7% 20.000-29.999 4,5% 30.000-59.999 18,0% 60.000-99.999 27,5% Mas 100.000 45,0%

b) Distribución por kilometraje de vehículos vendidos por primera vez

VEHÍCULOS VENDIDOS POR PRIMERA VEZ

VEHÍCULOS VENDIDOS POR PRIMERA VEZ Tramo Km % 5.000-9.999 3,2% 10.000-19.999 8,3% 20.000-29.999 9,1% 30.000-59.999 29,6% 60.000-99.999 29,0% Mas 100.000 20,8%

11.- Porcentaje de autos mecánicos v/s automáticos publicados

Mecánicos: 67,4%

Automáticos: 32,6%

Respecto a los mecánicos vs. automáticos, de acuerdo a los datos tomados en Chileautos.cl, el género no influye significativamente en la proporción de mecánicos versus automáticos. En efecto, los vehículos publicados por mujeres tienen una proporción de 73% mecánicos vs 27% automáticos, versus un 69% mecánicos y un 31% automático de los hombres.

12.- Meses del año donde más se venden autos usados

1 Noviembre 77.336 publicaciones

2 Octubre 74.743 publicaciones

3 Agosto 73.564 publicaciones

4 Diciembre 70.715 publicaciones

5 Julio 68.416 publicaciones

6 Marzo 68.099 publicaciones

7 Mayo 67.244 publicaciones

8 Septiembre 66.591 publicaciones

9 Enero 63.534 publicaciones

10 Junio 63.525 publicaciones

11 Abril 62.228 publicaciones

12 Febrero 55.253 publicaciones

13.- Cuáles son las ciudades donde más se publicaron autos en 2017

1 Santiago 429.799

2 Concepción 38.833

3 Viña del Mar 29.565

4 Temuco 24.656

5 Rancagua 17.323

6 Talca 15.093

7 Curicó 13.261

8 Quilpué 12.096

9 Puerto Montt 11.973

10 Chillán 11.213

14.- Comportamiento del mercado de las motos:

– Modelos y marcas de motos más publicadas en 2017