Los perros no son conocidos por ser exigentes a la hora de elegir su comida. De hecho, muchos perros van más allá de hurgar en la basura y comen sus propios excrementos o los de otros perros. No todos los perros hacen esto y la razón de este comportamiento es un misterio para la ciencia. Si tu perro es de los que comen excrementos, es muy difícil apartarlos de esta conducta no muy agradable.

Un nuevo estudio en la revista Veterinary Medicine and Science, publicado por The Washington Post, presenta una nueva teoría para lo que los científicos llaman “coprofagia conespecífica canina”, o perros comiendo excremento de perro.

En encuestas en línea sobre los hábitos alimenticios de perros domésticos asiduos al excremento, los investigadores no encontraron vínculos entre este comportamiento y el sexo del perro, el nivel de entrenamiento, el comportamiento compulsivo o el estilo de crianza que recibieron como cachorros. Pero encontraron algo que vinculaba a todos los perros comedores de heces: la mayoría tendía a comer solamente caca que tenía menos de dos días. De acuerdo con sus datos, el 85 por ciento de los consumidores de heces solo optan por lo nuevo y fresco.

Esa línea de tiempo es importante porque rastrea con la duración de los parásitos. Y esto condujo a los investigadores a la siguiente hipótesis: comer caca es un comportamiento remanente de los antepasados ​​de los perros domésticos, que pueden haber tenido una razón decente para meterse en la porquería de sus amigos.

Dado que su popó tiene una alta probabilidad de contener parásitos intestinales, los lobos hacen sus necesidades lejos de sus guaridas. Pero si un lobo enfermo no logra salir de su ‘hogar’ a tiempo, podrían hacer sus necesidades demasiado cerca de casa. Un lobo más sano podría comer estas heces, pero los huevos del parásito no habrían eclosionado dentro del primer o segundo día. Por lo tanto, el lobo sano correría el riesgo de infección fuera de la madriguera, depositando los huevos que habían consumido en sus propias deposiciones posteriores a una distancia apropiada antes de que los huevos tuvieran la oportunidad de eclosionar y pasar el parásito al paquete.

Los perros domésticos pueden estar actuando de forma instintiva; solo que para ellos, no existe tanto peligro de contraer un parásito en casa. Sin embargo, la teoría no es infalible. Las encuestas también encontraron que los llamados “comedores codiciosos” eran más propensos a comer heces que los perros que no son tan intensos con la comida. Así que sí, todavía podría tratarse de un paladar amante de la caca.

Pero en realidad, es mucho más agradable pensar en el comportamiento como una medida de protección contra parásitos que una conducta asquerosamente hedonista.

¿Tu perro está en esta categoría?

Fuente: MF