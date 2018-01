Una ex recepcionista de una clínica quiropráctica ha sido sentenciada a 23 años de prisión por envenenar a su jefe hasta la muerte.

Kaitlyn Conley, de 24 años, había sido declarada culpable de matar a Mary Yoder, de 60 años, en el estado de Nueva York en 2015.

Conley, quien fue sentenciado el jueves en el tribunal del condado de Oneida en Utica, miraba al frente mientras los miembros de la familia de Yoder hablaban de su dolor en los años posteriores a su trágica muerte.

Ella sostiene que es inocente. La joven había envenenado a Yoder con un medicamento antinflamatorio llamado colchicina, que se usa para tratar la gota.

La mujer de 60 años pasó sus últimas 48 horas en el hospital con dolor intenso, vómitos y diarrea.

Conley había trabajado para Yoder y su esposo William como recepcionista en su oficina de quiropráctica en Whitesboro.

Yoder también era la madre del ex novio de Conley, Adam Yoder.

El hijo de la víctima habló en el tribunal antes de la sentencia de Conley, diciendo que se culpa a sí mismo por la muerte de su madre.

“No se equivoquen … por mucho que la odie, que es más de lo que alguna vez pensé que sería capaz de odiar a alguien, me odio infinitamente más”, dijo Adam al jurado, según se informó en los medios.

“La presenté a mi familia, le conseguí un trabajo con mis padres y si no hubiera hecho esas cosas, mi madre todavía estaría viva. Desde que comenzó esta investigación, he visto a tres psicólogos y un psiquiatra. Ahora me han prescrito múltiples medicamentos para dormir, para la depresión mayor, para la ansiedad severa y para el TEPT, todos los cuales han sido recetados por una simple razón: odio hacia uno mismo”, dijo este arrepentido ex novio.

El esposo de Yoder le dijo a la corte: ‘Tuvimos que verla morir sin descanso una y otra vez. El dolor de ese último día me perseguirá a mí y a mi familia por el resto de nuestras vidas “.

Los parientes se habían puesto en contacto con la policía poco después de su muerte en 2015 y habían expresado su preocupación porque pensaban que era sospechoso.

El día después de la muerte de Yoder, Conley le rindió homenaje en una sincera publicación en Facebook.

Dra. Mary, todavía no puedo creer que te hayas ido. Ayer fue tan repentino. Realmente fuiste una luz positiva en el mundo y soy muy afortunada y agradecida de que nuestras vidas se hayan cruzado “, escribió.

“No hubo un día en que no esperara trabajar contigo. Usted me enseñó mucho y tuvo un impacto tan profundo en mi vida. Todos apreciaron su atención, historias y risas. Te recordaremos por tu luz, energía y fuerza, y la mejor manera que puedo de pensar para honrar tu vida es emular tu espíritu genuino, alegre y amable”.

El primer juicio de Conley en mayo del año pasado terminó en un juicio nulo después de que un jurado no lograra un veredicto unánime.