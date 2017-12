Jaxon Buell, el bebé que nació sólo con la mitad del cráneo y el 20% de su cerebro, cumplió dos años de vida contra todo pronóstico. Sus padres entregaron su testimonio para presentar un ejemplo de superación y esperanza.

El bebé nació con hidranencefalia, extraña condición donde los hemisferios cerebrales están ausentes y son sustituidos por sacos con líquido cerebro espinal.

En su momento los médicos recomendaron un aborto ya que la expectativa de vida del pequeño era nula, sin embargo los padres lucharon contra todo pronóstico y le han entregado al pequeño dos años de vida lleno de desafíos y metas.

“Hay días difíciles. Hay días desafiantes. Hay días que rompen nuestros corazones al mirarlo en un día difícil, pero lo que nos ha inspirado es verlo comunicarse con nosotros. Los tres juntos hemos recorrido por muchas cosas, pero estamos aquí, juntos, disfrutando a nuestro hijo y creo que eso es lo más importante”, explicó Brandon Buell, padre del niño a Daily Mail

Pese a la evolución del pequeño los especialistas señalan que no vivirá mucho tiempo, sin embargo sus padres creen que las cosas serán diferentes.

“Le damos todo lo que podemos. Jugamos con él como un niño normal y, honestamente, no pienso en eso todos los días porque ya me he preparado mentalmente”, comentó Brittany, madre de Jaxon.

Actualmente el pequeño es atendido por ocho médicos especialistas, entre ellos terapeutas que le enseñan a tomar y agarrar cosas con sus manos. Si bien el tratamiento a veces es complejo ya que el cerebro del niño envía señales para que sus músculos se contraigan, la evolución de Jaxon es satisfactoria.

Con información de Upsocl.