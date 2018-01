Hannah Montana, serie de Disney Channel emitida entre 2006 y 2011 en Estados Unidos y en otros países del mundo y que tuvo como protagonista a la famosa cantante y actriz Miley Cyrus.

Pero ella no estuvo sola, pues una de sus amigas inseparables fue Lilly Truscott, personaje interpretado por la actriz Emily Osment.

En la serie, Lilly era una joven despistada, sarcástica y divertida y que al igual que Miley, tenía doble identidad cuando acompañaba a Hannah a sus conciertos y fiestas. En esas ocasiones se hacía llamar Lola Luftnagle y usaba distintas pelucas de colores festivos.

Tras el fin de la serie en 2011, Emily continuó trabajando en el mundo del espectáculo, específicamente en cine, televisión y música, pues incursionó con varios y exitosos sencillos. En 2011 Osment protagonizó una película de televisión para la cadena ABC, sobre una joven que sufre ciberacoso llamada Cyberbully y por la que recibió excelentes críticas.

Al año siguiente participó de diversas series como Life with Boys de Nickelodeon y Padre de familia, prestando su voz. Lo mismo con la tercera parte de la película Un chihuahua en Beverly Hills y que fue uno de sus últimos trabajos en Disney.

En cuanto al cine, la actriz también ha protagonizado varias cintas. Kiss me en 2014, mismo año en que filmó un thriller canadiense llamado A Daughter’s Nightmare. Desde 2014 y hasta la actualidad, interpreta al personaje principal de una serie de ABC Family titulada Young & Hungry, producida por la actriz y cantante Ashley Tisdale y por la que Osment ha sido nominada por ella en los Teen Choice Awards.

En 2015 también tuvo un rol recurrente en la tercera temporada de la serie Mom, protagonizada por Anna Faris y Allison Janey. En ese mismo año filmó la cinta No Way Jose y al año siguiente Love is all you need?, recibiendo también buenas críticas por su rol. Emily también comparte parte de sus aventuras en Instagram, red social donde posee más de 1.8 millones de seguidores y donde día a día sus fanáticos comparten y comentan sus actividades.

christmas sibs!! A post shared by Emily Osment (@emilyosment) on Dec 17, 2017 at 2:03pm PST

first thanksgiving in my new house 🍁 A post shared by Emily Osment (@emilyosment) on Nov 23, 2017 at 6:40pm PST

time for a universal remote, amiright? A post shared by Emily Osment (@emilyosment) on Aug 8, 2017 at 5:23pm PDT

Vía Página 7