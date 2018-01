La conocida pollería en Perú: “Las Tinajas” viene siendo duramente criticada en las redes sociales luego que en Facebook se difundiera la imagen de un anuncio en busca de personal colocado en su puerta, ello no tendría nada extraño si no fuera porque en el cartel también se lee que no se aceptan venezolanos.

“Esta imagen se apreció por la mañana del miércoles 24 de enero,en uno de los locales de comida ubicado en la intersección del jirón Puno. Quizá esto sea un reflejo de xenofobia sobre los venezolanos”, dijo el usuario que hizo público el cartel al diario La República.

El joven mostró su rechazo por este acto discriminatorio y confesó sentir vergüenza por no mostrarnos solidarios con los venezolanos que llegaron a nuestro país en busca de oportunidades.

“Como país siempre hemos demostrado buena hospitalidad a los extranjeros, no podemos hacernos imagen con la xenofobia en desfavor, y menos con los venezolanos, sabiendo la situación que atraviesan. Es una vergüenza. Además todo acto de xenofobia, racismo o discriminación está penado con dos a tres años de prisión suspendida de libertad”, comentó.

Cabe señalar que alrededor de 800 venezolanos cruzan al día la frontera norte de Perú escapando de la crisis que se vive en su país.