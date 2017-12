‘Verdades Ocultas’, la teleserie que Mega ha incluido en su franja de las 15 horas ha ido conquistando un fiel público con una trama llena de engaños, misterio y sórdidas relaciones entre sus personajes que hacen honor a su nombre. Entre el elenco que interpretan a las protagonistas de la historia se encuentran Camila Hirane (Rocío), Camila Zabala (Agustina) y Marcela Medel (Laura).

La trama de Verdades Ocultas gira en torno a un oscuro secreto: Laura vendió por necesidad a Agustina cuando era solo una niña y se quedó con su hija mayor Rocío.

Hasta el momento Laura ha realizado lo imposible para que ambas hermanas no se enteren de la verdad, al punto que se casó con Rodolfo a quien le vendió a su hija menor y acepto el chantaje de Pedro.

¡Se supo todo!

Pero en el capitulo de hoy se reveló totalmente el secreto de Laura. Fue Agustina quien le confesó que era su hermana Rosita, a la cual robaron y que prometió encontrar.

“El día que nos separaron tú me despertaste con un beso, me dijiste que me levantara a tomar desayuno, nuestra mamá no estaba, me peinaste y me arreglaste como todos los días, tú me cuidabas, tú me protegías. Pan tostado con leche, ese fue el desayuno que me diste ese día, yo soy tu hermana Rocío, yo soy Rosita”, afirmó Agustina, dejando a su hermana completamente en shock.

Pese a que la escena fue revelada en el adelanto de lo que vimos hoy, causó gran revuelo en el público del drama de la tarde, quienes en redes sociales manifestaron la alegría y ansiedad ante la confesión de Agustina, pues aunque se arruine el matrimonio, ambas podrían unirse en contra de su madre, Laura.

Y por supuesto, los memes no se hicieron esperar