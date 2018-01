El carro alegórico de la fundación Lucy Pet está dedicado a perros heróicos y un gato, que han salvado y protegido vidas humanas.

#RoseParade: Check out the Lucy Pet "Paws for Life" float from the @LUCYPETFDN. Watch the encore of the parade: https://t.co/qpRchjNCk5 pic.twitter.com/4WlCX8i1xa

— KTLA (@KTLA) January 1, 2018