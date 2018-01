Este jueves 25 de enero la actriz Mayte Rodríguez cumple 29 años y Alexis la ha querido felicitar a través de su cuenta de Instagram con un romántico video que muchos han tildado de “cursi”.

La grabación, de apenas unos minutos, contiene escenas vividas por ambos que se van intercalando al ritmo de la canción How Does a Moment Last Forever, de Celine Dion.

“Feliz cumpleaños corazón ❤️ te deseo lo mejor del mundo 🎂 Té ❤️🎂🎉”, escribió el futbolista junto a las románticas imágenes.

Los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar. Estas son algunas de las cariñosas reacciones que ha dejado el video publicado por el jugador: