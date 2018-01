Los caníbales ocupan un lugar especial dentro de los criminales dementes. Ocupan el rincón más oscuro de las prisiones y las páginas más sombrías se escriben sobre ellos. Pese a lo chocante que pueda parecernos que alguien se coma a una persona, nuestra naturaleza curiosa (o morbosa) ha hecho que muchos hagan la pregunta de rigor “¿Qué sabor tiene la carne humana?”. Algunos caníbales han respondido a esta pregunta.

Albert Fish era conocido por muchos nombres: ‘El hombre gris’, ‘El hombre lobo de Wysteria’, ‘El vampiro de Brooklyn’. Si bien pueden parecer apodos de una mala película de terror, cuando escuchas sus crímenes, te darás cuenta de que están justificados. Fish era un criminal caníbal monstruoso que mataba, violaba y comía a sus víctimas para la gratificación sexual.

Después de que fue declarado culpable de los asesinatos de Billy Gaffney, de cuatro años, Grace Budd, de diez, y Francis McDonnell, de ocho, Fish le escribió a su abogado detallando cómo había comido a su víctima más joven en un estofado.

Escribió: “Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba. Su “mono”(pene, en argot) y “pee wees”(testículos, en argot) y un agradable y gordo trasero, para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas y cuando la carne había asado cerca de 1/4 de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas, estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Su pequeño “mono” era dulce como la nuez, pero sus “pee wees” no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro”.

Jeffrey Dahmer arrasó América en los años ochenta asesinando brutalmente a diecisiete jóvenes. No solo mantuvo las partes del cuerpo y fotografió los cadáveres como recuerdos, sino que también comió su carne en una monstruosa juerga de asesinatos que duró 13 años. Antes de que Dahmer fuera golpeado hasta la muerte por Christopher Scarver, un compañero interno de la prisión, le dijo a un agente del FBI que el sabor de la carne humana era “una reminiscencia del filet mignon”.

Un autor japonés, que lució como un asesino caníbal, disparó a su compañera de clase Renée Hartevelt con un rifle de caza, violó su cadáver y se comió varias partes de su cuerpo, dijo sobre el sabor:

“La carne humana no tiene olor. De hecho, creo que la carne humana es la más sabrosa de todas las carnes. No tiene nada de ese olor animal. Cuando comí un poco más un par de días más tarde, justo antes de que me arrestaran, la carne se había vuelto más dulce y sabía delicioso”.

El caso de Omaima Nelson, una ex modelo egipcia que asesinó a su esposo después de un mes de matrimonio, es otro caso horroroso. En Acción de Gracias en 1991, Nelson mató a su esposo, castrando su cadáver antes de desmembrarlo y cocinar su cabeza. Ella usó sus otras partes del cuerpo al día siguiente, mezclándolas con las sobras del Día de Acción de Gracias. Más tarde, cuando habló con una serie de psiquiatras de la prisión, ella afirmó que le había asado las costillas, describiéndolas como “tan dulces, tan tiernas y deliciosas … como en un restaurante”.

Pese a los testimonios de estas personas muy desequilibradas mentalmente, te recomendamos no probar este horrible y criminal plato.

Fuente: Unilad