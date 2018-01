Después de que este fin de semana el medio británico The Sun publicara en exclusiva las declaraciones de una estudiante de 20 años -Paulina Sobierajska- que aseguraba que el futbolista del Arsenal le habría ofrecido dinero ha cambio de sexo, Alexis Sánchez ha decidido alzar la voz.

De acuerdo a las declaraciones de la joven, Alexis le escribió para preguntarle cuánto le costaría estar con ella y se ofreció a pagarle 500 libras a ella y 500 a su amiga. Según su versión, al obtener una negativa, el jugador habría subido la cifra a 800 dólares.

Cuando ella llegó al recinto tras supuestamente recibir 1.000 libras (unos 850 mil pesos chilenos) la joven sostuvo que “Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí. Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido. Habla mitad inglés y mitad español y es un chico que luce muy bien”.

Sin embargo, la historia de la joven, que además aseguró que habrían vuelto a verse, ha sido tajantemente desmentida por el futbolista, quien se ha mostrado “cansado” ante los constantes rumores falsos que son publicados sobre su vida:

“Ayer salió una historia en The Sun sobre mi vida personal y quiero aclarar que es FALSO, igual como se dijo que supuestamente tenía un hijo también fue una historia FALSA. Cansa estar desmintiendo cosas que no son. Gracias y les pido respeten mi vida privada”, escribió el astro en su cuenta de Twitter, tanto en inglés como en español.

